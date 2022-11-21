Не давали відспівати загиблого воїна: на Хмельниччині гучний скандал з УПЦ МП (відео)

Мати загиблого воїна стала на коліна перед священником мп, щоб той дозволив провести сина в останню путь.

На Хмельниччині священник УПЦ (або "московського патріархату") не дозволив священнику Православної церкви України належно відспівати загиблого воїна Сергія Цимбалюка в єдиній у селі церкві. Про це розповіли журналісти Vsim.ua, попередньо поспілкувавшись з родиною Героя. Під час конфлікту матері загиблого навіть довелося стати на коліна перед священиком МП.

Прощання з Героєм у церкві мп: з чого почався конфлікт

Інцидент трапився у селі Велика Березна, що входить у склад Полонської громади Хмельницької області. Через 190 днів після смерті у село привезли тіло воїна Сергія Цимбалюка, який загинув під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині. Тіло вдалося забрати лише після деокупації, розповіла сестра Героя Вікторія Цимбалюк.

"Брат проживав у селі Велика Березна. Тож там, 10 листопада, відбулося прощання. Звісно, що наша сім’я відмовилася від московського патріархату. Але ми хотіли, щоб прощальна церемонія з братом пройшла в його рідному селі. Чому Героя мають везти кудись за межі села, аби провести ритуальні обряди?", — розповідає сестра покійного воїна Вікторія.

Сім'я Героя домовилася про відспівування загиблого із настоятелем Свято-Троїцької церкви, благочинного Полонського округу ПЦУ Андрієм Моравським. Поскільки церква в селі була одна воїна вирішили провести в останню путь саме в ній. Проте настоятель храму мп, Ігор Бондарук, погодився на це не відразу, незважаючи на вмовляння представників місцевої влади і поліції. В результаті, священник все ж дав згоду на проведення церемонії, але при цьому заборонив священнику ПЦУ заходити до престолу та відкривати Царські ворота в храмі. Слід зазначити, що Царські ворота символізують входження душі до раю.

"Царські ворота відкриваються коли починається будь-яке служіння в храмі. І такий виголос, що починає будь-яке служіння, благословен Бог наш чи благословенне Царство, воно виголошується з престолу, де перебуває сам Господь. Це нам було заборонено", — розповів священник ПЦУ.

Андрій Муравський, священник ПЦУ

Згодом, коли односельчани та родичі почали зі сльозами на очах вмовляти священника мп дозволити провести прощання як належить, він все таки відкрив ворота, але до престолу священника ПЦУ не пустив. Останній не став сперечатися, щоб не розпалювати конфлікт ще більше.

Попри важку прощальну церемонію, рідні та близькі попрощалися із воїном та поховали його в рідному селі.

Перехід мп до ПЦУ: як пройшли збори в селі Велика Березна

Після всього що сталося на прощанні жителі села вирішили влаштувати збори та проголосувати за перехід сільського храму до ПЦУ. Вони відбулися у суботу, 19 листопада. Серед присутніх були отець Андрій, який відспівував Героя, а також поліція, жителі села та прихильники московського патріархату. Останні вигукували, що церква не має нічого спільного із росією та ображали військових.

Згодом розпочалося голосування. Як розповіла сестра загиблого Вікторія Цимбалюк, перехід церкви до ПЦУ підтримали більшість присутніх. Проте, для виходу з московського патріархату необхідно ⅔ голосів від загальної кількості мешканців села.

"Весь біль навіть не в тому, що храм поки все ще під упц, а від того що прихильники упц навіть не уявляють, що вони проголосували за московський патріархат і радіють цьому. В голові не вкладається", — розповідає Вікторія Цимбалюк.

Депутат місцевої ради і віськовослужбовець Віталій Головня опублікував відео, зняте після голосування. На ньому священники УПЦ МП сперечаються з опонентами і питають їх, чому вони не на фронті.

Щоб довести справу до кінця, в селі планують провести ще одні збори, але коли вони відбудуться поки що невідомо.

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