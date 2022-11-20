"Прокляття потім у нас живе": священник ПЦУ чітко звернувся до озлоблених війною українців

Ненависть українців до окупантів пояснюється простими причинами, але слід контролювати власний гнів

Неділя, 20 листопада, є 270-м днем повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час українська армія показала себе справжніми професіоналами, а мирне населення згуртувалося перед загрозою у вигляді двоголової курки Кремля. Звісно ж, безліч дій окупантів збільшили нашу русофобію і відверту ненависть до солдатів, які прийшли нас вбивати. Однак, як говорить священник Української Православної Церкви Олександр Дедюхін, українцям настав час зупинити свій потік прокльонів у бік росії.

Причини, через які це варто зробити, він озвучив на особистій Facebook-сторінці, передає "Телеграф". Серед іншого він нагадав деякі християнські догми, серед яких — і любов до ближнього.

На думку Дедюхіна, кількість прокльонів, які українці озвучили на адресу окупантів, зашкалює. Однак навіть за всієї їхньої справедливості, не можна виправдовувати свої дії тим, що "нас довели". У очах вищих сил така позиція явно неправильна.

"Працює не прокляття, а благословення і любов. Такий духовний закон, адже Бог є Любов. Іншого Бога немає, а бісам ми, на відміну від адептів РПЦ ФСБ, не поклоняємося, — наголосив Олександр Дедюхін. — Ми повинні любити ворога. Любити в тому сенсі, що не розповідати, якими виразками він має покритися і в яких казанах у пеклі повинен варитися, а бажати нашим ворогам якнайшвидше зустріти Бога. Яким чином — це вже інше питання".

Серед іншого священник зазначив, що всі люди в цьому світі потребують знаходження Ісуса. Якщо ж росіяни здатні це усвідомити лише завдяки шрапнелі від "Хаймарсу", то це їхня справа.

Дедюхін додав, що постійні прокляття у бік росіян не допоможуть врятуватись православним християнам, яких дуже багато серед українців. Тому він закликав співгромадян змінити риторику і бути богобоязливішими.

"Не уподібнюйтеся їм [росіянам]. Не занурюйте самі себе в пекло. Бережіть себе. Полюбіть благословення і воно прийде до нас. І наші вороги швидше зустрінуть Бога", — резюмував священник.

Зазначимо, що не всі представники православної церкви в Україні є такими миролюбними. "Телеграф" раніше розповідав про випадок на Вінниччині, де священнослужитель УПЦ МП вдарив хрестом духівника з ПЦУ за його слова про путіна.