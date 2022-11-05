Імперська росія має впасти на дно: митрополит розповів, чи можливе примирення українців із росіянами

Ми приречені мати хворого північного сусіда, упевнений священнослужитель

Проблема українців – в тому, що ми не можемо перенести свою країну кудись між Францією та Іспанією, щоб зробити благополучну Швейцарію в горах, де люди можуть жити спокійним і благополучним життям.

Такою думкою з "Телеграфом" поділився митрополит УГКЦ, голова Філадельфійської архиєпархії, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк.

"Ми приречені, ми маємо хворого північного сусіда", — вважає він.

Проте митрополит упевнений, що для того, щоб забезпечити своє мирне існування, українці мають брати приклад із Західної Європи, де вже майже 80 років немає війни, і це було досягнуто завдяки примиренню між колишніми ворогами – зокрема тими ж німцями та французами. .

"Можливо, хтось скаже, що це була інша історія, адже зараз ми маємо справу із шовіністичним православ’ям у Росії", — припускає владика.

Проте процес вимагає загального соціального та культурного очищення.

Причину початку війни митрополит бачить у тому, що путін завжди хотів відновити імперію і почав відбілювати Сталіна та спадщину комунізму. Російська православна церква та її сучасний лідер не провели глибинного аналізу минулого. У ранніх 90-х публікували імена священиків, які працювали з КДБ, а потім це закінчилося. І патріарх Кирило зробив вибір також – він обрав гроші та владу. Він спокусився мати годинник за 300 тисяч, мати яхту, приватний літак. Він став подібним до олігархів.

Але процес очищення неминучий, і для того, щоб він почався, Росія має зазнати поразки у війні.

"І сьогодні відбувається баталія, як свого часу з нацизмом, і цю баталію Україна повинна виграти. порок залишиться у минулому", — вважає Борис Гудзяк.

Але це велика боротьба, і ціна у неї колосальна. Це нас усіх травмує і наслідки цих травм будуть з нами.

"Але я впевнений, що з нами буде і дух перемоги, якщо не сьогодні, то завтра. А сьогодні бачимо, що українці справді долають імперську росію. очищаючи від смертоносної пороку», — упевнений митрополит.

Нагадаємо, що Папа Римський, який є головою УГКЦ, несподівано зізнався, що допомагав Україні під час найбільшого за всю війну обміну полонених – і це добрий знак.