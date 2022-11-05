Имперская россия должна упасть на дно: митрополит рассказал, возможно ли примирение украинцев с русскими

Мы обречены иметь больного северного соседа, уверен священнослужитель

Проблема украинцев – в том, что мы не можем перенести свою страну куда-то между Францией и Испанией, чтобы сделать некую благополучную Швейцарию в горах, где люди могут жить спокойной и благополучной жизнью.

Таким мнение с "Телеграфом" поделился митрополит УГКЦ, глава Филадельфийской архиепархии, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк.

"Мы обречены, мы имеем больного северного соседа", — считает он.

Тем не менее, митрополит уверен, что того, чтобы обеспечить свое мирное существование, украинцы должны брать пример с Западной Европы, где уже почти 80 лет нет войны, и это было достигнуто благодаря примирению между бывшими врагами – в частности, теми же немцами и французами.

"Может быть, кто-то скажет, что это была другая история, ведь сейчас мы имеем дело с шовинистическим православием в россии", — предполагает владыка.

Тем не менее, процесс требует всеобщего социального и культурного очищения.

Причину начала войны митрополит видит в том, что путин всегда хотел восстановить империю и начал отбеливать Сталина и наследие коммунизма. Русская православная церковь и ее современный лидер не провели глубинный анализ прошлого. В ранних 90-х публиковали имена священников, которые работали с КГБ, а потом это закончилось. И патриарх Кирилл сделал выбор тоже – он выбрал деньги и власть. Он соблазнился иметь часы за 300 тысяч, иметь яхту, частный самолет. Он стал подобен олигархам.

Но процесс очищения неизбежен, и для того, чтобы он начался, россия должна потерпеть поражение в войне.

"И сегодня происходит баталия, как в свое время с нацизмом, и эту баталию Украина должна выиграть. Наследие коммунизма и российского империализма должно быть проанализировано и осуждено, как это было с нацизмом в Нюрнберге, и тогда мы можем надеяться, что по крайней мере этот порок останется в прошлом", — считает Борис Гудзяк.

Но эта большая борьба, и цена колоссальна. Это нас всех травмирует, и последствия этих травм будут с нами.

"Но я уверен, что с нами будет и дух победы, если не сегодня, то завтра. А сегодня видим, что украинцы действительно одолевают имперскую россию. И она должна упасть на дно, удариться об это дно, как нацистская Германия, и начать себя очищать от смертоносного порока", — уверен митрополит.

Напомним, что Папа Римский, который является главой УГКЦ, неожиданно признался, что помогал Украине во время крупнейшего за всю войну обмена пленных – и это явно добрый знак.