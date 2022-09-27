Укр

"Глаза мокрые от слез": украинский мальчик на рыбалке в Швейцарии покорил сеть (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
Мальчика зовут Тимур Новость обновлена 27 сентября 2022, 17:08
Мальчика зовут Тимур

Ребенок искренне рассказал, что в Украине сейчас очень тяжело из-за войны

Украинский мальчик, который вместе с родителями был вынужден бежать от войны за границу, поразил сеть. Ребенка 12 лет во время рыбалки в швейцарском городе Люцерн снял на видео случайный прохожий и опубликовал в TikTok, после чего ролик стал вирусным и набрал за сутки более 4 миллионов просмотров.

На кадрах видно, как маленький мальчик с удочкой ловит рыбу, когда мужчина-фотограф подходит к нему, чтобы пообщаться. В разговоре выяснилось, что ребенку 12 лет и он гражданин Украины. Тимур (так зовут мальчика) рассказал, что оказался в Швейцарии из-за войны в Украине. Говорит, что в Люцерне ему нравится море и теплая вода в нем. При этом войну в Украине ребенок вспоминает с грустью.

Пользователей сети поразил этот ролик и то, как 12-летний ребенок свободно общается с иностранцем в чужой ему стране. На видео Тимур сказал, что говорит на английском и украинском, а также изучает немецкий. Многим украинцам это показалось чудесным. В общем, ребенок растрогал украинцев, многие даже пустили слезу от осознания, что наших украинских детей, бежавших от войны за границу, слишком много разбросано по миру.

Тимур из Украины в швейцарском Люцерне покорил людей своей искренностью
Тимур из Украины в швейцарском Люцерне покорил людей своей искренностью
Тимур из Украины в швейцарском Люцерне покорил людей своей искренностью
Тимур из Украины в швейцарском Люцерне покорил людей своей искренностью
Тимур из Украины в швейцарском Люцерне покорил людей своей искренностью

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев тронуло видео, на котором трехлетний Леон из Ирпеня исполнил хит группы "Океан Эльзы" под названием "Обійми".

Теги:
#Украина #Беженцы #Дети #Швейцария #Видео