"Глаза мокрые от слез": украинский мальчик на рыбалке в Швейцарии покорил сеть (видео)

Ребенок искренне рассказал, что в Украине сейчас очень тяжело из-за войны

Украинский мальчик, который вместе с родителями был вынужден бежать от войны за границу, поразил сеть. Ребенка 12 лет во время рыбалки в швейцарском городе Люцерн снял на видео случайный прохожий и опубликовал в TikTok, после чего ролик стал вирусным и набрал за сутки более 4 миллионов просмотров.

На кадрах видно, как маленький мальчик с удочкой ловит рыбу, когда мужчина-фотограф подходит к нему, чтобы пообщаться. В разговоре выяснилось, что ребенку 12 лет и он гражданин Украины. Тимур (так зовут мальчика) рассказал, что оказался в Швейцарии из-за войны в Украине. Говорит, что в Люцерне ему нравится море и теплая вода в нем. При этом войну в Украине ребенок вспоминает с грустью.

Пользователей сети поразил этот ролик и то, как 12-летний ребенок свободно общается с иностранцем в чужой ему стране. На видео Тимур сказал, что говорит на английском и украинском, а также изучает немецкий. Многим украинцам это показалось чудесным. В общем, ребенок растрогал украинцев, многие даже пустили слезу от осознания, что наших украинских детей, бежавших от войны за границу, слишком много разбросано по миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев тронуло видео, на котором трехлетний Леон из Ирпеня исполнил хит группы "Океан Эльзы" под названием "Обійми".