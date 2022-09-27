"Сколько надежды в этих маленьких глазах": Леон из Ирпеня растрогал сеть исполнением хита "Океана Эльзы" о войне (видео)

В этот раз малыш исполнил трогательный трек "Обійми".

Один из самых популярных малышей Украины, 3-х летний Леон Буша из Ирпеня продолжает умилять украинцев своим пением и детской, светлой и ненаигранной верой в победу и мирное будущее. Чтобы поднять моральный дух своих земляков, маленький Лео поет песни известных украинских исполнителей. На его счету уже хит Кузьмы Скрябина — "Сам собі країна", песня победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, и несколько хитов группы "Океан Эльзы".

В новом видео, которое опубликовал отец мальчика Александр Буша на своей странице в Инстаграм, Леон спел отрывок из хита Святослава Вакарчука — "Обійми". Также малыш поделился своими планами на будущее. А именно — рассказал, что сделает в первую очередь, когда узнает о победе Украины над российскими оккупантами.

"Его откровенный ответ невероятно трогателен… Насколько сильно он желает мира. Я уверен, что каждый из нас ждет нашу победу так же сильно, как Лео. Приближаем победу вместе" — написал в подписи к видео папа Леона.

В комментариях под роликом пользователи Инстаграма засыпали Леона трогательными комплиментами и отзывами. Многие благодарят малыша и его семью за то, что в столь трудное для всех время они дарят украинцам мотивацию и веру светлое будущее.

Напомним, что маленький Леон прославился после того, как видео с его исполнением "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно собрало более миллиона просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Ирина Билык переписала слова песни "Мовчати", которую исполняла вместе с Кузьмой Скрябиным. Теперь эта композиция не о любви, а о войне.