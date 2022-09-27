"Скільки надії в цих маленьких очах": Леон з Ірпеня зворушив мережу виконанням хіта "Океану Ельзи" про війну (відео)

На цей раз малюк виконав зворушливий трек "Обійми".

Один із найпопулярніших малюків України, 3-річний Леон Буша з Ірпеня продовжує розчулювати українців своїм співом та дитячою, світлою та ненаграною вірою у перемогу та мирне майбутнє. Щоби підняти моральний дух своїх земляків, маленький Лео співає пісні відомих українських виконавців. На його рахунку вже хіт Кузьми Скрябіна — "Сам собі країна", пісня переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, та кілька хітів гурту "Океан Ельзи".

У новому відео, яке опублікував батько хлопчика Олександр Буша на своїй сторінці в Інстаграм, Леон заспівав уривок із хіта Святослава Вакарчука — "Обійми". Також малюк поділився своїми планами на майбутнє. А саме розповів, що зробить в першу чергу, коли дізнається про перемогу України над російськими окупантами.

"Його відверта відповідь неймовірно зворушлива… Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом " — написав у підписі до відео тато Леона.

У коментарях під роликом користувачі Інстаграму засипали Леона зворушливими компліментами та відгуками. Багато хто дякує малюку та його родині за те, що в такий важкий для всіх час вони дарують українцям мотивацію та віру в світле майбутнє.

Нагадаємо, що маленький Леон прославився після того, як відео з його виконанням "Ой, у лузі червона калина" показали по телебаченню, а в мережі воно зібрало понад мільйон переглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Ірина Білик переписала слова пісні "Мовчати", яку виконувала разом із Кузьмою Скрябіним. Тепер ця композиція не про кохання, а про війну.