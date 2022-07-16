"Мовчати": Ірина Білик змінила слова своєї культової пісні зі Скрябіним через війну (відео)

Співачка переспівала хіт про кохання, який вперше було виконано разом зі Скрябіним у 2003 році

Українська співачка Ірина Білик, яка раніше назвала росіян нелюдами, випустила нову версію ліричної пісні "Мовчати".

Композицію про війну виконавиця опублікувала на своєму YouTube-каналі 15 липня. Вперше "Мовчати" Білик виконала разом із Кузьмою Скрябіним у 2003 році. До цього дня пісня була про кохання, але сьогоднішні реалії змінили її настрій. В анонсі артистка заявила, що не може мовчати.

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати", — співає співачка.

У коментарях українці подякували співачці за нове виконання, адже світу необхідно знати про страшні події, які зараз відбуваються на наших землях через президента росії путіна та росіян, одні з яких закликають вбивати українців, інші просто мовчать.

Читайте також: Категорія Культура Wellboy вперше з початку війни випустив патріотичний хіт про українську незламність У цій пісні співак говорить, що українці обов’язково переможуть та відвоюють свої території та культуру.

Оригінал пісні "Мовчати" — співає Ірина Білик та Кузьма Скрябін (автор пісні Кузьма Скрябін) — відео:

Нагадаємо, що 27 травня Ірина Білик присвятила нову пісню "Кордони" та кліп на неї тим, хто чекає з війни своїх близьких та коханих людей.

Раніше українська співачка розповіла, як після початку вторгнення окупаційних військ в Україну намагалася достукатися до своїх колег із росії, особливо до свого друга Філіпа Кіркорова. Однак він її розчарував своєю мовчанкою, коли вона написала йому про свій будинок у Київській області, де місяць жили окупанти. За словами Білик, російські загарбники розгромили все.