Wellboy вперше з початку війни випустив патріотичний хіт про українську незламність
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У цій пісні співак говорить, що українці обов’язково переможуть та відвоюють свої території та культуру.
Популярний український артист, автор гучного хіта "Гуси" Антон Wellboy також презентував свій патріотичний трек, як це раніше зробили багато його колег. Варто зазначити, що вперше цю пісню артист виконав ще 10 червня на концерті у Варшаві, а тепер презентував її вже офіційно.
Прем’єра пісні під назвою "Ворогів на ножі" відбулася 13 липня на ютуб-каналі артиста. Поки що кліпу на неї немає, але є Lyric Video. У підписі до треку, Антон зазначив, що ця композиція не про війну, а про українську незламність, про непереможний людський дух, про перемогу, свободу та спрагу життя.
"Пісня про те, як історія накладається на сьогодення. Як нам доводиться чинити опір ворогам, боротися за українські цінності, культуру, писемність, мистецтво, традиції та, найголовніше, — нашу ідентичність, яку ворог сьогодні намагається викрасти у нас та знищити. Попри це, як і багато років тому — ми не припинимо воювати і обов’язково виграємо у цій боротьбі" — йдеться в описі відео.
У коментарях шанувальники захоплюються новим хітом артиста, називаючи пісню "суцільною мотивацією". Фани засипають музиканта безліччю компліментів та позитивними відгуками.
Wellboy – "Ворогів на ножі": текст пісні
Куплет:
Забуваєм до, зараз ми всі інші,
У нас одне на всіх серцебиття,
Склалися у пісню всі найкращі вірші,
Таке життя, сирена -укриття.
Приспів:
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли
Куплет:
Я сьогодні снився багатьом
Мабуть до біди
От би нам піти вірним шляхом
Боже проведи
Вистачить загоїть рани всім, мертвої води
Дивляться і плачуть із світлин наші прадіди
Брідж:
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Приспів:
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли
Мама не питай чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
Ця Весна виснажлива була,
Біля хат кати
Але ті кати уже в землі,
Як ти не крути.
Вистоїмо, побудуєм ми новії світи,
Знову в Україні розквітуть вишневі сади.
Брідж:
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Приспів:
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
Зазначимо, що патріотичний хіт також презентував і український співак Макс Барських. Пісню "Чекай мене", присвячену українським бійцям, артист вперше заспівав українською.
Також "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).