Wellboy вперше з початку війни випустив патріотичний хіт про українську незламність

Куплет:

Забуваєм до, зараз ми всі інші,

У нас одне на всіх серцебиття,

Склалися у пісню всі найкращі вірші,

Таке життя, сирена -укриття.

Приспів:

Мама не питай, чому далеко твій син зараз,

Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,

Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли

Куплет:

Я сьогодні снився багатьом

Мабуть до біди

От би нам піти вірним шляхом

Боже проведи

Вистачить загоїть рани всім, мертвої води

Дивляться і плачуть із світлин наші прадіди

Брідж:

Ворогів на ножі,

Перетнуті рубежі,

Ворогів на ножі

Ворогів на ножі,

Перетнуті рубежі,

Ворогів на ножі

Приспів:

Мама не питай, чому далеко твій син зараз,

Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,

Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли

Мама не питай чому далеко твій син зараз,

Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,

Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,

Все буде в нас гаразд,

Заряджай боєприпас!

Ця Весна виснажлива була,

Біля хат кати

Але ті кати уже в землі,

Як ти не крути.

Вистоїмо, побудуєм ми новії світи,

Знову в Україні розквітуть вишневі сади.

Брідж:

Ворогів на ножі,

Перетнуті рубежі,

Ворогів на ножі

Ворогів на ножі,

Перетнуті рубежі,

Ворогів на ножі

Приспів:

Мама не питай, чому далеко твій син зараз,

Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,

Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,

Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли

Мама не питай, чому далеко твій син зараз,

Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,

Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,

Все буде в нас гаразд,

Заряджай боєприпас!