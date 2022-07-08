"Мурашки не зупинити": Артем Пивоваров вразив мережу виконанням української пісні "Ой на горі" (відео)

Мережа у захваті від нової композиції артиста.

У п’ятницю, 8 липня, популярний український співак Артем Пивоваров, який раніше представив спільний трек з Надією Дорофєєвою, надихнувшись твором Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої" презентував першу пісню в рамках свого проєкту "Твої вірші, мої ноти" — свою інтерпретацію народної композиції "Ой на горі"

Прем’єра пісні та кліпу на неї відбулася на ютуб-каналі артиста. У підписі до відео зазначається, що після свого "переродження", Пивоваров навіть змінив посилку цієї пісні: сумний і сумний мотив став повним світла та надії.

"У новому баченні пісні відчувається мотивуючий меседж: ми повинні бути сильними та єдиними. Вже п'ятий місяць ми показуємо всьому світові, що наша багатомільйонна країна стала великою родиною, яка буде битись за кожного до кінця. Попри всі складнощі і моральне виснаження ми горимо вірою в світле майбутнє, і нас не зламати" — йдеться в описі кліпу.

У коментарях під відео шанувальники Пивоварова засипали музиканта безліччю компліментів та позитивними відгуками. Фани захоплюються артистами, а пісню називають справжнім хітом та потужним гімном сучасності.

Артем Пивоваров — Ой на горі: текст пісні

Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій * Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій * Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій * Ой на горі, на крутій Там сиділа пара Сизимі, сизими крильми обіймала * Ой на горі, на крутій Ой на горі, на крутій Десь узявся сокіл Через високі гори * Ой на горі, на крутій Він розлучивши пару Плакати, плакати йде на гору Не п’є, не їсть * Ой на горі, на крутій Ой на горі, на крутій Десь узявся сокіл Через високі гори * Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Вєрка Сердючка змінила текст свого хіта Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye у прямому розумінні, сказавши країні-агресорші "до побачення!". Крім того, під час виступу на екрані за сценою демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".