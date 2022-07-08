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"Мурашки не зупинити": Артем Пивоваров вразив мережу виконанням української пісні "Ой на горі" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Артем Пивоваров Новина оновлена 08 липня 2022, 14:47
Артем Пивоваров

Мережа у захваті від нової композиції артиста.

У п’ятницю, 8 липня, популярний український співак Артем Пивоваров, який раніше представив спільний трек з Надією Дорофєєвою, надихнувшись твором Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої" презентував першу пісню в рамках свого проєкту "Твої вірші, мої ноти" — свою інтерпретацію народної композиції "Ой на горі"

Прем’єра пісні та кліпу на неї відбулася на ютуб-каналі артиста. У підписі до відео зазначається, що після свого "переродження", Пивоваров навіть змінив посилку цієї пісні: сумний і сумний мотив став повним світла та надії.

"У новому баченні пісні відчувається мотивуючий меседж: ми повинні бути сильними та єдиними. Вже п'ятий місяць ми показуємо всьому світові, що наша багатомільйонна країна стала великою родиною, яка буде битись за кожного до кінця. Попри всі складнощі і моральне виснаження ми горимо вірою в світле майбутнє, і нас не зламати" — йдеться в описі кліпу.

У коментарях під відео шанувальники Пивоварова засипали музиканта безліччю компліментів та позитивними відгуками. Фани захоплюються артистами, а пісню називають справжнім хітом та потужним гімном сучасності.

Реакция сети на новую песню Пивоварова
Реакция сети на новую песню Пивоварова
Реакция сети на новую песню Пивоварова

Артем Пивоваров — Ой на горі: текст пісні

Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій

*

Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій

*

Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій

*

Ой на горі, на крутій

Там сиділа пара

Сизимі, сизими крильми обіймала

*

Ой на горі, на крутій

Ой на горі, на крутій

Десь узявся сокіл

Через високі гори

*

Ой на горі, на крутій

Він розлучивши пару

Плакати, плакати йде на гору

Не п’є, не їсть

*

Ой на горі, на крутій

Ой на горі, на крутій

Десь узявся сокіл

Через високі гори

*

Ой, ой там на горі

Ой, ой там на крутій

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Вєрка Сердючка змінила текст свого хіта Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye у прямому розумінні, сказавши країні-агресорші "до побачення!". Крім того, під час виступу на екрані за сценою демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".

Теги:
#Кліп #Пісня #Артем Пивоваров