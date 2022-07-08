"Мурашки не остановить": Артем Пивоваров поразил сеть исполнением украинской песни "Ой на горі" (видео)
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Сеть в восторге от новой композиции артиста.
В пятницу, 8 июля, популярный украинский певец Артем Пивоваров, который ранее представил совместный трек с Надей Дорофеевой, вдохновившись произведением Тараса Григорьевича Шевченко "Думи мої, думи мої", презентовал первую песню в рамках своего проекта "Твои стихи, мои ноты" — свою интерпретацию народной композиции "Ой на горі".
Премьера песни и клипа на нее состоялась на ютуб-канале артиста. В подписи к видео отмечается, что после своего "перерождения", Пивоваров даже изменил посыл этой песни: грустный и печальный мотив стал полон света и надежды.
"В новом видении песни ощущается мотивирующий месседж: мы должны быть сильными и едиными. Уже пятый месяц мы показываем всему миру, что наша многомиллионная страна стала большой семьей, которая будет сражаться за каждого до конца. При всех сложностях и моральном истощении мы горим верой в светлое будущее, и нас не сломить" — говорится в описании клипа.
В комментариях под видео поклонники Пивоварова засыпали музыканта множеством комплиментов и положительными отзывами. Фаны восхищаются артистов, а песню называют настоящим хитом и мощным гимном современности.
Артем Пивоваров — Ой на горі: текст песни
Ой, ой там на горі
Ой, ой там на крутій
*
Ой, ой там на горі
Ой, ой там на крутій
*
Ой, ой там на горі
Ой, ой там на крутій
*
Ой на горі, на крутій
Там сиділа пара
Сизими, сизими крильми обіймала
*
Ой на горі, на крутій
Ой на горі, на крутій
Десь взявся сокіл
З-за високих гір
*
Ой на горі, на крутій
Він розлучив пару
Плакати, плакати йде на гору
Не п‘є, не їсть
*
Ой на горі, на крутій
Ой на горі, на крутій
Десь взявся сокіл
З-за високих гір
*
Ой, ой там на горі
Ой, ой там на крутій
Напомним, что недавно украинская певица Верка Сердючка изменила текст своего хита Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye в прямом смысле сказав стране-агрессорше "до свидания!". Кроме того, во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".