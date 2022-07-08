"Мурашки не остановить": Артем Пивоваров поразил сеть исполнением украинской песни "Ой на горі" (видео)

Сеть в восторге от новой композиции артиста.

В пятницу, 8 июля, популярный украинский певец Артем Пивоваров, который ранее представил совместный трек с Надей Дорофеевой, вдохновившись произведением Тараса Григорьевича Шевченко "Думи мої, думи мої", презентовал первую песню в рамках своего проекта "Твои стихи, мои ноты" — свою интерпретацию народной композиции "Ой на горі".

Премьера песни и клипа на нее состоялась на ютуб-канале артиста. В подписи к видео отмечается, что после своего "перерождения", Пивоваров даже изменил посыл этой песни: грустный и печальный мотив стал полон света и надежды.

"В новом видении песни ощущается мотивирующий месседж: мы должны быть сильными и едиными. Уже пятый месяц мы показываем всему миру, что наша многомиллионная страна стала большой семьей, которая будет сражаться за каждого до конца. При всех сложностях и моральном истощении мы горим верой в светлое будущее, и нас не сломить" — говорится в описании клипа.

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В комментариях под видео поклонники Пивоварова засыпали музыканта множеством комплиментов и положительными отзывами. Фаны восхищаются артистов, а песню называют настоящим хитом и мощным гимном современности.

Артем Пивоваров — Ой на горі: текст песни

Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій * Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій * Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій * Ой на горі, на крутій Там сиділа пара Сизими, сизими крильми обіймала * Ой на горі, на крутій Ой на горі, на крутій Десь взявся сокіл З-за високих гір * Ой на горі, на крутій Він розлучив пару Плакати, плакати йде на гору Не п‘є, не їсть * Ой на горі, на крутій Ой на горі, на крутій Десь взявся сокіл З-за високих гір * Ой, ой там на горі Ой, ой там на крутій

Напомним, что недавно украинская певица Верка Сердючка изменила текст своего хита Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye в прямом смысле сказав стране-агрессорше "до свидания!". Кроме того, во время выступления на экране позади сцены демонстрировалась цитата из песни "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".