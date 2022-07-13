Wellboy впервые с начала войны выпустил патриотический хит об украинской несокрушимости

В этой песне певец говорит, что украинцы обязательно победят и отвоюют свои территории и культуру.

Популярный украинский артист, автор нашумевшего хита "Гуси" Антон Wellboy также презентовал свой патриотический трек, как это ранее сделали многие его коллеги. Стоит отметить, что впервые эту песню артист исполнил еще 10 июня на концерте в Варшаве, а теперь представил ее уже официально.

Премьера песни под названием "Ворогів на ножі" состоялась 13 июля на ютуб-канале артиста. Пока клипа на нее нет, но есть Lyric Video. В подписи к треку, Антон отметил, что эта композиция не о войне, а об украинской несокрушимости, о непобедимом человеческом духе, о победе, свободе и жажде жизни.

"Песня о том, как история накладывается на сегодняшний день. Как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается похитить у нас и уничтожить. Несмотря на это, как и много лет назад, мы не прекратим воевать и обязательно выиграем в этой борьбе" — говорится в описании видео.

В комментариях поклонники восторгаются новым хитом артиста, называя песню "сплошной мотивацией". Фаны засыпают музыканта множеством комплиментов и положительными отзывами.

Wellboy – "Ворогів на ножі": текст песни

Куплет: Забуваєм до, зараз ми всі інші, У нас одне на всіх серцебиття, Склалися у пісню всі найкращі вірші, Таке життя, сирена -укриття. Приспів: Мама не питай, чому далеко твій син зараз, Ми живемо так як заповів колись дід Тарас, Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд, Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли Куплет: Я сьогодні снився багатьом Мабуть до біди От би нам піти вірним шляхом Боже проведи Вистачить загоїть рани всім, мертвої води Дивляться і плачуть із світлин наші прадіди Брідж: Ворогів на ножі, Перетнуті рубежі, Ворогів на ножі Ворогів на ножі, Перетнуті рубежі, Ворогів на ножі Приспів: Мама не питай, чому далеко твій син зараз, Ми живемо так як заповів колись дід Тарас, Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд, Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли Мама не питай чому далеко твій син зараз, Ми живемо так як заповів колись дід Тарас, Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд, Все буде в нас гаразд, Заряджай боєприпас! Ця Весна виснажлива була, Біля хат кати Але ті кати уже в землі, Як ти не крути. Вистоїмо, побудуєм ми новії світи, Знову в Україні розквітуть вишневі сади. Брідж: Ворогів на ножі, Перетнуті рубежі, Ворогів на ножі Ворогів на ножі, Перетнуті рубежі, Ворогів на ножі Приспів: Мама не питай, чому далеко твій син зараз, Ми живемо так як заповів колись дід Тарас, Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд, Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли Мама не питай, чому далеко твій син зараз, Ми живемо так як заповів колись дід Тарас, Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд, Все буде в нас гаразд, Заряджай боєприпас!

Отметим, что патриотический хит также представил и украинский певец Макс Барских. Песню "Чекай мене", которая посвящена украинским бойцам, артист впервые запел на украинском.

Также "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).