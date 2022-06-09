"Нелюди": Ірина Білик висловилася про росіян, які бажають українцям смерті (відео)

Артистка зізналася, що стала зліша до жителів країни-агресорки

Українська співачка Ірина Білик, яка присвятила нову пісню коханню під час війни, прокоментувала своє ставлення до росіян.

У прямому ефірі шоу "Ранок з Україною" 52-річна народна артистка України зізналася, що з початку війни почала зліше ставитися до росіян, які підтримують агресивну політику кривавого диктатора володимира путіна та бажають смерті мирним українцям.

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"Я стала злішою десь в собі до багатьох росіян. Всіх, хто пише, що треба нас вбивати. Говорить про те, що підтримує свого президента. Це нелюди. Я вважаю, що нормальна людина не хвора. Вона не може так думати. Ну, хіба вся країна може бути хворою? Це жах”, — висловилася Білик.

Раніше Ірина Білик розповіла, як після початку вторгнення окупаційних військ в Україну намагалася достукатися до своїх колег із росії, особливо до свого давнього друга Філіпа Кіркорова. Проте він її розчарував своєю мовчанкою, коли вона написала йому про свій будинок у Київській області, де місяць жили окупанти. За словами Білик, російські загарбники розгромили весь її будинок.