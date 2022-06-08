П'ятірка сучасних українських пісень, які росіяни нахабно вкрали (відео)

В основі культури країни-агресора лежить суцільний плагіат

Росіяни цинічно привласнюють десятки українських композицій. Величезна кількість російськомовних пісень, які багато хто навіть вважав народними, насправді привласнені радянськими авторами та композиторами в українців. Ба більше – їхній нахабності немає ні кінця, ні краю. "Вєлікая страна" продовжує цупити й сучасні треки. "Телеграф" представляє добірку п’яти "зашкварних" пісень.

Рекордсменом по крадіжкам є колишня солістка гурту "Ленінград", яка за основу взяла репертуар Кузьми Скрябіна і переспівала багато популярних його пісень. Так, на відео вона виконала легендарну пісню "Спи собі сама".

Коментарів довго чекати не довелося. Користувачі не стримували себе у висловлюваннях.

Найбільшим цинізмом стала пісня Святослава Вакарчука "Не твоя війна", яку ця "псевдоспівачка" виконала у 2018 році. Відео завірусилося у соцмережах тільки зараз.

Українці обурені перекладом. Водночас запитують — чи змінять вони слова у треку. Зокрема, чи поставлять замість слова "війна" — "спецоперація". Водночас, творчість гурту Океан Ельзи до душі росіянам. Тож вони зплагіатили ще один трек "ОЕ" під назвою "Обійми мене".

А ось кавер на пісню Христини Соловій "Тримай" взагалі неможливо слухати — пишуть в соцмережах. Люди в коментарях кепкують — кров з вух піде не тільки через текст, але і через голос "вокалістки".

І наостанок пісня "Шампанські очі". ЇЇ виконували такі українські артисти як Pianoбой та Скрябін. Однак московити зробили з цієї чуттєвої, повільної пісні – "русскую попсу".

Варто зазначити, що росіяни здебільшого обирали саме тих виконавців, які їх щиро не переносили на дух. Так Кузьма протягом життя називав їх та путіна хворими людьми

Як писав "Телеграф" раніше, у росії по радіо без перерви крутили "Ой у лузі червона калина" та гімн України.