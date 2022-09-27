"Очі мокрі від сліз": український хлопчик на рибалці у Швейцарії підкорив мережу (відео)

Дитина щиро розповіла, що в Україні зараз дуже важко через війну

Український хлопчик, який разом з батьками був змушений втікати від війни за кордон, вразив мережу. Дитину 12-років під час рибалки у швейцарському місті Люцерн зняв на відео випадковий перехожий і опублікував у TikTok, після чого ролик став вірусним і набрав за добу понад 4 мільйони переглядів.

На кадрах видно, як маленький хлопчик з вудкою ловить рибу, коли чоловік-фотограф підходить до нього, аби поспілкуватися. У розмові з'ясувалося, що дитині 12 років і він є громадянином України. Тимур (так звати хлопчика) розповів, що опинився у Швейцарії через війну в Україні. Каже, що у Люцерні йому подобається море і тепла вода у ньому. При цьому війну в Україні дитина згадує із сумом.

Користувачів мережі вразив цей ролик і те, як 12-річна дитина вільно спілкується з іноземцем у чужій для нього країні. На відео Тимур сказав, що говорить англійською та українською, а також вивчає німецьку. Багатьом українцям це видалося чудовим. Загалом, дитина розчулила українців, багато хто навіть пустив сльозу від усвідомлення, що наших українських дітей, які втікали від війни за кордон, надто багато розкидано по світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців зворушило відео, на якому трирічний Леон з Ірпеня виконав хіт гурту "Океан Ельзи" під назвою "Обійми".