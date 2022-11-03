Патриарх Кирилл подобен олигархам, а РПЦ - проявление патологии российского общества, — митрополит Борис Гудзяк

Митрополит Украинской грекокатолической церкви в интервью "Телеграфу" ответил на волнующие вопросы

Каким будет примирение украинцев и россиян и должны ли жители страны-агрессора принять часть коллективной ответственности за войну в Украине? Какую роль в освобождении украинских воинов, в частности азовцев, сыграл Папа Римский и о чем он говорил с главой ГУР Кириллом Будановым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом?

На эти и другие волнующие темы "Телеграф" говорил с митрополитом УГКЦ, главой Филадельфийской архиепархии, президентом Украинского католического университета Борисом Гудзяком (для просмотра видео пролистайте до конца материала).

"Сегодня идет баталия, как в свое время с нацизмом, и эту баталию Украина должна выиграть"

- Учитывая, что эти недели особенно трудны для украинцев, и украинцы уже испытали много страданий за эти восемь месяцев, а некоторые и с 2014 года, в чем сейчас искать новые смыслы и чем поддерживать свою веру, особенно на фоне новостей о трудной зиме?

- Многие украинцы уже сами доходят до глубинных смыслов и правдивых источников.

Я — дитя беженцев от войны. Мои родители родились в 1926 году, им было 13 лет, когда началась Вторая мировая война. Они были беженцами в Западной Европе, члены моей семьи погибли во время войны, и рассказы украинцев теперь возвращают меня к этому. Во Второй мировой войне семь миллионов жителей украинской земли погибли. Важно, чтобы мы, будучи в этих обстоятельствах, а я пять раз в этом году был в Украине, понимали, что происходит титаническая борьба между добром и злом.

Война есть проявление совокупной греховности человека. Все заповеди Божьи нарушены агрессором. Когда мы читаем первые страницы Священного Писания, мы понимаем это. Бог творит мужчину и женщину и дает рай, все, что нужно человеку для мира и радости, для развития. Но говорит: только с этого дерева не бери плод, потому что будет смерть. Адам не выдерживает и берет. Бог дает, а человек — хватает.

И сейчас — путин, и те, что с ним, а там 70% российского населения поддерживает эту войну. То есть это не только путин, это глубинная патология русской культуры, которая видит себя империей и должна иметь колонии и подданных. Это все захват, это все большой грех — присвоение чужого, желание иметь рабов. Сегодня украинский народ получает благословение, чтобы российскому империализму положить конец. Это не только о необходимости освободить клочок украинской земли от оккупанта. Сейчас украинцы на фронте борьбы с последним европейским империализмом.

Если некоторые империи начали разлагаться в конце ХIХ — начале ХХ века, Османская или Австро-Венгерская империи во время Первой мировой войны, Британская империя потерпела крах после Второй мировой войны, то российская империя, порабощающая 120 этносов и наций, еще не поняла, что империализм – это зло. И большая проблема, что русская православная церковь, которая должна вразумлять людей на основании Священного Писания, также пребывает в этой иллюзии и идолопоклонстве. Когда люди не имеют перед собой Бога, истинного Бога, не своего божка, или когда делают себя богом, это беда.

Бог нам дал свободу. У человека есть и свобода, и ответственность за свои поступки.

И сегодня происходит баталия, как в свое время с нацизмом, и эту баталию Украина должна выиграть. Наследие коммунизма и российского империализма должно быть проанализировано и осуждено, как это было с нацизмом в Нюрнберге, и тогда мы можем надеяться, что по крайней мере этот порок останется в прошлом.

Но эта большая борьба, и цена колоссальна. У нас у всех есть близкие или знакомые, отдавшие свою жизнь за эту борьбу. Это нас всех травмирует, и последствия этих травм будут с нами. Но я уверен, что с нами будет и дух победы, если не сегодня, то завтра.

- Вы в одном из недавних интервью сказали, что примирение украинцев и россиян все же должно состояться, но в будущем. Как вы видите такое примирение, учитывая, что все-таки сейчас почти все украинцы испытывают праведную ненависть к россиянам?

– Всему свое время и свое место. Я служил семь лет епископом в Западной Европе, которая была распахана разными войнами почти поколение. Например, франко-германскими. Недалеко от Парижа есть две географические точки: Реймс, где была месса примирения в 1962 году, в которой участвовали канцлер Германии Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль, а чуть дальше от Парижа Вердене — место, где 850 тысяч человек либо были убиты, либо пропали без вести, либо были искалечены за 300 дней.

Фронт имел 10 или 12 км длины и 3 километра глубины. 300 тысяч там было убито, 250 тысяч искалечено и еще 300 тысяч пропало без вести в болотах. Это 3 тысячи человек ежедневно. Между двумя мнимо христианскими народами — французами и немцами. Это происходило каждое столетие, если не каждое поколение. И благодаря умным людям, а де Голль и Аденауэр были католиками, имеем результат.

В Западной Европе, где, безусловно, много проблем и пороков, все же нет войны уже почти 80 лет. И это большое достижение. Будучи там, я часто возил людей и в одно место, и в другое. На эту тему сейчас тяжело размышлять, не то что говорить, но были немцы, которые об этом думали еще во время Второй мировой войны. Наша проблема, что мы не можем Украину перенести куда-то между Францией и Испанией, чтобы сделать некую Швейцарию в горах. Мы обречены, мы имеем больного северного соседа.

Владыка Борис Гудзяк: "Украинцы действительно одолевают имперскую россию. И она должна упасть на дно"

Я объясняю американцам, и все они понимают, какой это было патологией – иметь в своей культуре рабство. Многие считали, что имеют право на это, и произошла кровавая гражданская война. Южные штаты защищали свое "право" иметь рабов. Юг проиграл войну, рабство было упразднено. Сто лет спустя, в 1960 году, были предоставлены на бумаге полные права всем расам. Но столько лет прошло, и мы видим, что проблема расизма есть еще в Америке. Потому все это не будет просто.

Сегодня немецкие и французские дети должны читать книги, чтобы понимать, что между ними были войны. Может быть, кто-то скажет, что это была другая история, ведь сейчас мы имеем дело с шовинистическим православием в россии. Есть много факторов, которые очень сложны. Но мы должны справиться с этим. И когда я об этом говорил 7-8 лет назад, это была вообще фантастика. А сегодня видим, что украинцы действительно одолевают имперскую россию. И она должна упасть на дно, удариться об это дно, как нацистская Германия, и начать себя очищать от смертоносного порока.

"путин всегда хотел восстановить империю и начал отбеливать Сталина и наследие коммунизма"

– А перед тем, как упасть на это дно осознания, должны ли россияне взять на себя часть коллективной ответственности? Как в свое время немцы проходили это осознание, были процессы в Нюрнберге, Освенцимские процессы… Сейчас в Европе популярен нарратив, что это все-таки война путина и его режима, а россияне тоже под оккупацией. Как в таких условиях прийти к осознанию и принятию этой ответственности?

– Это непростой вопрос, но другого пути нет. Есть те, кто не желает понимать ситуацию. Я почти каждый день выступаю перед американцами и стараюсь им это объяснить. И все опросы показывают, что 70% россиян поддерживают эту войну, нет движений протеста. Массовое недовольство началось только тогда, когда началась мобилизация. Бежавшие необязательно выступали против войны, они хотели себя защитить. Мерзость этого процесса проявляется. С каждым днем, я думаю, приходит осознание, что это не только путин делает. И даже если бы вместо него пришел бы кто-то другой, то был бы все равно почти такой режим. Процесс требует всеобщего социального и культурного очищения.

– Украинская грекокатолическая церковь переживала времена сопротивления, подполья, гонений, часть церкви во времена нацизма в Германии также сопротивлялась, хотя и не все. А что происходит с церковью в россии, которая просто молчит? Или даже благословляет эту войну. Причем почти все конфессии.

– Есть миноритарные конфессии, которые просто боятся за свое существование. Свидетели Иеговы уже вне закона. Римско-католики, протестантские конфессии войны не поддерживают, говорят и молятся за мир. Главная проблема с основной конфессией в россии – это русская православная церковь, которая в свое время пережила очень непростую судьбу. Если взять российскую империю в 1917 году, тогда включавшую в себя большую часть украинских земель, то было 100 действующих епископов. В 1939 году после Ленина и террора Сталина — только четыре. То есть в 20-30 годах русская православная церковь претерпела большие гонения и засвидетельствовала мужественное мученичество многих. Но когда началась Вторая мировая война, и Гитлер блицкригом быстро продвигался на территорию Советского Союза, в 1942 году Сталин обратился к оставшимся православным епископам и сказал, что дает им право восстановить свою церковную жизнь, но они должны поддержать их войну. Церковь была восстановлена, но в форме, которая продолжается и по сей день.

Велика связь церкви и органов НКВД и КГБ. В 90-х годах была возможность сделать выбор для всех жителей бывшего Советского Союза. Или называть по имени эту идеологию, которая порабощала людей, или стараться это отбеливать. Или идти по Божьему пути, или идти по пути захвата.

путин всегда хотел восстановить империю и начал отбеливать Сталина и наследие коммунизма. Русская православная церковь и ее современный лидер не провели глубинный анализ прошлого. В ранних 90-х публиковали имена священников, которые работали с КГБ, а потом это закончилось. И патриарх Кирилл сделал выбор тоже – он выбрал деньги и власть. Он соблазнился иметь часы за 300 тысяч, иметь яхту, частный самолет. Он стал подобен олигархам. Он заключил контракт: берите все, властвуйте, но вы не можете ставить под вопрос авторитет путина. Так они и действуют: и российские олигархи, и патриарх Кирилл.

Это произошло не сегодня, патриарх работал с КГБ еще с 70-х годов.

И церковь, которая должна оздоравливать то общество, является очередным проявлением его патологии.

"Освобождение наших военнопленных, включая командиров "Азова", произошло при содействии Папы Римского"

- Достаточно ли сейчас слышен голос Украины в Ватикане? Потому что все это время, и вы комментировали это, были странные действия и слова Папы Римского, например, про предложения мира украинскому президенту. Но та же Социальная доктрина католической церкви говорит, что если на тебя напали, то нужно защищаться, что Украина и делает.

– У нас были ограниченные возможности и ресурсы. Перед январем, кажется, два года не было украинского посла при Ватикане. В разных странах наша дипломатия не успевала. Кроме того, что Папа уже сотни раз обращался с молитвой за Украину, у него два раза в неделю — в среду и воскресенье — есть торжественные выступления к миру. Практического каждый раз, даже до февраля, он говорит об Украине и осуждает все зверства. Долгие месяцы не называлась россия, но с 27 августа, когда было острое заявление Ватикана, россия была наконец названа ими. Папа в присутствии двух мирян — Дениса Коляды и Мирослава Мариновича — четко сказал, что тот, кто себя не защищает, уподобляет себя самоубийце. А те, кто себя защищает, защищают и невинных людей.

Но некоторые предыдущие двусмысленные вещи, конечно, остаются в памяти.

Очень важно, и кажется, это не совсем осознано, что освобождение наших военнопленных, включая командиров "Азова", происходило при содействии Папы Римского. Велись переговоры, в которых участвовал турецкий президент, и так выглядело, что Турция уже сдается, а Папа через Эрдогана стал толкать дальше этот процесс. И это было на основании прошений украинских властей. Там был Буданов. Денис Коляда предложил Папе встретиться с ним. Это была очень содержательная и продолжительная встреча еще в августе.

Ватикан работает очень традиционно. Он не работает в духе политических заявлений. Папа Иоанн Павел II обходил название страны-агрессора, когда была война в Югославии. Ватикан старается до последнего момента оставить возможность быть посредником.

Папа Римский Франциск во время встречи с украинскими беженцами в Ватикане. Август 2022 года

Нам же любые двусмысленности в этой ситуации очень болят. И у меня была возможность это лично Папе сказать 26 августа. Мы полтора часа разговаривали. Я объяснял, что это патологии русской культуры и насколько это опасно. И что украинцы сказали, что не будут рабами. Афроамериканцы не будут рабами в Соединенных Штатах, Америка не будет колонией Англии, Алжир – Франции, а Украина – россии. Я именно такими словами говорил Папе. И не НАТО – причина этой войны. Напротив, будь Украина в НАТО с 2008 года, как президент Буш тогда предлагал (но Франция и Германия помешали этому), то этой войны бы не было. Папа кивал головой, он признал это. Процесс общения продолжается, и нельзя сомневаться, что Папе глубоко отвратительны действия России. Он сказал патриарху Кириллу в прямом разговоре, что он не может быть слугой путина, власти, как при престоле. И потому патриарх не хотел с ним потом встретиться в Казахстане. Потому что Папа высказался четко и так, как прежде Папы не высказывались.

Наверное, в общем шуме это звучит мягко. Но его голос звучит там, куда наш голос не доходит. К примеру, в Африке или Южной Америке. До сих пор только 14% населения мира живут в странах, которые ввели санкции против России. Африка и Южная Америка как раз этого не сделали. А там голос Папы звучит. Он говорит, что Украина — жертва этой войны.