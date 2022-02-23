Укр

"Прогоним черта лысого": известный священник обратился к украинцам из-за угрозы вторжения (видео)

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Борис Гудзяк Новость обновлена 23 февраля 2022, 17:31
Борис Гудзяк

Владыка призвал украинцев не паниковать, группироваться и действовать, чтобы "не дать врагу больше власти, чем он имеет в мире"

Митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк обратился к верующим в Украине и посоветовал, как следует действовать во время тревоги на фоне предполагаемого вторжения России на украинские территории.

По словам владыки, украинцы должны иметь хорошую физическую форму, ложиться вовремя, отдыхать выражать поддержку друг другу, а также не тратить лишнее время на страхи и заботы. Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном на официальной странице в соцсети.

Кроме того, митрополит Филадельфийский подчеркнул, что в это тяжелое для Украины время всем верующим нужно не паниковать, а сплотиться и действовать.

"Начинается новый этап нашего паломничества – от страха к достоинству. Господь Бог каждому дает достоинство – Божественное достоинство, достоинство своего Духа, приглашение жить с ним, давать и дарить жизнь. Сейчас стоим перед большой опасностью уничтожения, перечеркивания нашего достоинства, государственности, всего того, что для нас дорого. В этот момент важно не дать врагу человеческого рода большей власти, чем он имеет в мире. Стоит оттолкнуть черта лысого и посмотреть в глаза нашему спасителю", — сказал Борис Гудзяк.

Обращение митрополита Бориса Гудзяка

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский президент Владимир Путин признал независимость временно оккупированных "ОРДЛО" и заявил, что РФ не признает суверенитет украинского государства.

Теги:
#Украина #Обращение #Митрополит #Відео
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