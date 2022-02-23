"Проженемо чорта лисого": відомий священик звернувся до українців через загрозу вторгнення (відео)

Владика закликав українців не панікувати, гуртуватися та діяти, аби "не дати ворогові більше влади, аніж він має у світі"

Митрополит Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк звернувся до вірян в Україні та порадив, як варто діяти під час тривоги на тлі ймовірного вторгнення Росії на українські території.

За словами владики, українці повинні мати хорошу фізичну форму, лягати спати вчасно, висловлювати підтримку один одному, а також не витрачати зайвий час на страхи та турботи. Про це він сказав у своєму зверненні, оприлюдненому на офіційній сторінці в соцмережі.

Окрім того, митрополит Філадельфійський наголосив, що у цей важкий для України час усім вірянам потрібно не панікувати, а згуртуватись та діяти.

"Розпочинається новий етап нашого паломництва – від страху до гідності. Господь Бог кожному дає гідність – Божественну гідність, гідність свого Духа, запрошення жити з ним, давати і дарувати життя. Зараз стоїмо перед великою небезпекою нищення, перекреслення нашої гідності, державності, всього того, що для нас є дорогим. У цей момент важливо не дати ворогові людського роду більшої влади, ніж він має у світі. Варто відіпхати чорта лисого і подивитися у вічі нашому спасителю", – сказав Борис Ґудзяк.

Звернення митрополита Бориса Гудзяка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський президент Володимир Путін визнав незалежність тимчасово окупованих "ОРДЛО" та заявив, що РФ не визнає суверенітету української держави.