Эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский рассказал, что ускорит крах государства-агрессора

Итак, путин официально объявил об аннексии территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Выступая на конференции по вопросам оккупированного Крыма в 2015 году, я, в том числе, говорил о том, что избрав модель вооруженной агрессии и захвата чужих территорий (Крым, Луганская и Донецкая области), кремлевское руководство создало для себя очень узкий коридор возможностей для последующего развития своей политики. Вооруженное насилие порождает необходимость дальнейшего использования исключительно вооруженного насилия. Это реализация того самого любимого кремлем варианта "игры с нулевой суммой" при которой всегда должен быть проигравший и выигравший. Себя к проигравшим кремль не относит.

В том или ином варианте этот тезис я и мои коллеги по "Майдану иностранных дел" повторяли многократно на протяжении всего периода оккупации Крымского полуострова и других территорий Украины.

Весь этот "парад" псевдореферендумов, которых не было, с результатами в почти 100% поддержки (повторение крымского сценария). Весь этот театр абсурда с "признанием независимости" административных территорий (области или их части) другого суверенного государства – является продолжением политики колонизации, которую кремль начал реализовывать в оккупированном Крыму в 2014 году и постепенно распространять на другую территорию Украины в качестве инструмента повторного порабощения независимого государства Украины. А цель остается прежняя – воссоздание новой российской империи, новой империи СССР, нового двухполярного или многополярного мира, новой Ялты 2.0. Ведь без Украины воссоздание империи невозможно.

И обращение к главам СНГ в вопросе поддержки по "созданию нового мирового порядка" является иллюстрацией продолжающего дрейфа кремля в сторону попыток достижения поставленных стратегических целей.

С точки зрения кремля, "более справедливый мировой порядок" – это новый передел мира, в котором какая-то его часть полностью подконтрольна диктатуре кремля, и кремль сам определяет размер этой части. А поддержка со стороны государств СНГ означает втягивание этих государств в войну за повторное покорение Украины с последующим расширением плацдарма 3-й мировой войны.

Открытым остается лишь вопрос реальности реализации кремлем подобных планов.

Еще один момент. 29 сентября, в традиционном вечернем обращении, президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, обратился к народам Кавказа и другим коренным народам рф с призывом бороться против российского руководства, а не идти воевать в Украиной.

Моя личная оценка подобных заявлений и обращений – проявление растерянности и бессилия. Борьба против кремлевского режима на территории подконтрольной режиму является частью освободительной войны, которую Украина ведет против российских оккупантов. В первую очередь – это партизанская война на территории противника. А партизанскую войну, как и сопротивление, надо готовить, поддерживать, финансировать и так далее. Украина могла реализовать этот проект на своей территории, как базы подготовки сопротивления, в полном объеме или какой-то ее части.

Мы этим не занимались по-серьезному, по-взрослому. Поэтому подобные обращения сегодня, на мой взгляд, – это попытка "догнать уходящий поезд".

Мне очень интересно узнать, какие в россии остались "институции нормальной государственности" при том уровне поддержки, которая существовала в государстве-агрессоре до объявления мобилизации, войны на повторное порабощение Украины. Ведь против нас воюет не кремль, вернее, не только кремль, а государство – российская федерация. Граждане этого государства являются неотъемлемой частью этого государства. Именно их представители убивают, калечат, насилуют, грабят украинцев на украинской земле. Именно такие их действия публично поддерживают их матери, бабушки, жены, сестры, дети, друзья, знакомые и так далее.

Крах государства-агрессора ускорят действия ВСУ и международная поддержка. Да, ускорить этот крах могло бы активное вооруженное национальное сопротивления за независимость от российского империализма. Но чтобы на территории российской федерации "заполыхало", должны сложиться все необходимые для такого пожара условия и набраться критическая масса неприятия кремлевского режима с необходимым объемом внешней поддержки.