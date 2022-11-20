Війна — день 270: окупанти перекидають десантників на Луганщину і тиснуть під Бахмутом

Оперативно про головне 20 листопада

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 270 днів. ЗСУ продовжують точковими ударами по всій лінії фронту зменшувати кількість окупантів на українській землі, проте, попри це, росіяни продовжують тиснути на Донбасі. Водночас окупанти перекидають на Луганський напрямок залишки військ, які перебували на Херсонському напрямку. Ці підрозділи вважаються найбільш боєздатними в армії росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що від перемоги України залежить стабільність та процвітання з обох боків Атлантики.

Нагадаємо, з даними за 17 листопада можна ознайомитись у матеріалі:"Війна — день 267: окупанти готуються до важкої зими, але завдають нових ракетних ударів".

Інформація за 18 листопада доступна у зведенні:Війна — день 268: перебої зі світлом, запеклі бої на Донбасі.

Про те, що відбувалося 19 листопада, читайте у матеріалі:Війна — день 269: окупанти заливають кров’ю Донбас і продовжують ракетний терор України