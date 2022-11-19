Втрачають особовий склад сотнями: ЗСУ криють росіян вогнем на всіх напрямках фронту

На окупантів, які прийшли на українську землю, чекає або втеча, або смерть

Українські військові стримують повномасштабну навалу російської армії вже 269-й день поспіль. Попри грандіозний прорив на Херсонському напрямку, на фронті залишається чимало гарячих точок, у тому числі і на півдні країни. Однак росіян методично знищують, завдаючи точних ударів по їхніх розташуваннях особового складу та техніки.

Так, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 19 листопада, лише в районі Майорська за тиждень вдалося збільшити кількість "трьохсот" росіян до п’яти сотень. Багато ворогів, що отримали поранення, є "свіжою кров’ю" — новими мобілізованими солдатами.

Як зазначають наші захисники, особливо невдалим для противника став період із 10 по 16 листопада. Поранених солдатів російська армія звозить у тимчасово окуповану Горлівку, заповнюючи ними місцеві лікарні.

Більш свіжими втратами можуть "похвалитися" росіяни на півдні України. Так, завдяки точному удару по зосередженню сил окупантів під Михайлівкою Скадовського району, ворог втратив до 40 осіб загиблими. Ще близько сімдесяти отримали поранення різної тяжкості. Зазначимо, що "трьохсотих" солдат із Херсонщини найчастіше вивозять на лікування до Криму.

При цьому, незважаючи на великі втрати, росіяни продовжують тиснути на Донбасі, тримаючи окремі населені пункти під постійним артилерійським і не лише вогнем. Про це свідчать актуальні карти боїв в Україні, складені аналітиками Інституту вивчення війни (США).

Втім, як уже писав "Телеграф", гарматне м’ясо для росіян незабаром становитиме значну проблему — через "мобілізацію" у в’язницях значно скоротилася кількість ув’язнених.