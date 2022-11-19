Окупанти стягують війська до Новоайдару: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти зміцнюють лінії оборони

Росіяни посилюють тилові частини у Луганській області. Вони намагаються повернути втрачені позиції на тлі контрнаступних дій української армії, що тривають, на лінії Сватове-Кремінна.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог не зупиняє атак у Донецькій області. На півдні України ситуація складна, росіяни побоюються, що Сили оборони продовжать контрнаступ.

Українські військові тим часом виряджають лави окупантів. Ворог відводить сили на схід від Дніпра, до зони, де артилерія не дістає.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська після відступу з Херсона поповнюють тилові частини на Луганщині (переведені в Новоайдар за 55 км від Кремінної). Бої на цьому напрямку йдуть на північний захід від Сватового (Стельмахівка, Новоселівське, Куземівка), а також на південний схід від Кремінної.

Карта боїв на лінії Сватове-Кремінна

На Донеччині окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Авдіївки, на заході регіону. Вже кілька місяців вони намагаються продавити українську оборону на цьому напрямі. У російському мо заявили про захоплення Опитного за 4 км від Авдіївки. Село знаходиться в зоні активних бойових дій і підтвердити чи спростувати цю заяву поки що не можна. На заході області є підтвердження геолокацією просування росіян на захід у бік Первомайського. Бої йдуть у районі Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

На Херсонщині ворог готує оборону на лівому березі Дніпра. Вони відходять від берегової лінії та депортують місцевих жителів, перевозять медобладнання з Нової Каховки до Криму. Обстріл правобережної частини області триває.

Українські військові в боргу не залишаються і завдають ударів по російським об’єктам на півдні України. Так, на Кінбурнській косі потрапили у зосередження живої сили, озброєння, техніки ворога. Як зазначають у ОК "Південь", саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі на Дніпро-Бузькому Лимані.

Знімок Кінбурнської коси

Експерти зазначають, що російське керівництво стурбоване подальшим контрнаступом на півдні України — вони будують кордони у Запорізькій області, північному Криму. Ворог все більше сподівається на лінії постачання цього району через Мелітополь після вибуху на Кримському мосту. Його не можуть відремонтувати повноцінно й досі.

Карта контрнаступу у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що за словами експерта Олександра Коваленка, за максимальних оцінок дальності, українська артилерія може тримати під вогневим контролем сухопутний шлях до Криму. За більш стриманими середніми оцінками, глибина вогневого контролю – 10-20 км.