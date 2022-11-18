ЗСУ намагаються наступати на Донбасі та "кошмарять" окупантів на півдні: актуальні карти боїв

Росіяни намагаються вибудовувати додаткову оборону на півдні, але це навряд чи допоможе їм

Росіяни продовжують атакувати мирні міста України за допомогою крилатих ракет, і попередня доба — не виняток. Лише за добу окупанти використали 25 снарядів, щоб зруйнувати об’єкти інфраструктури одразу у шести областях. При цьому українські військові продовжують тримати оборону, у тому числі на півдні країни. Аналітики зазначають, що російські війська можуть бути значно давати слабину перед тією тактикою, яку ЗСУ використовували для звільнення правобережної Херсонщини. Якщо просування українських захисників продовжиться так само, ймовірно, ворог буде змушений і надалі відступати.

Про ситуацію вздовж усієї лінії фронту в Україні детально розповіли в Інституті вивчення війни, надавши свіжі карти боїв, передає "Телеграф". Тривають серйозні сутички на Донбасі — особливо на лінії Сватово-Кременна, у районі Бахмута, Авдіївки та на південному заході Донецька.

При цьому українські військові не припиняють завдавати ударів по скупченню російських сил та техніки на лівобережній Херсонщині – вздовж берега Дніпра. Також активнішими стали бойові дії у Запорізькій області.

Свіжа карта боїв в Україні 18.11.2022

Схід України

Українські сили, ймовірно, продовжують спроби наступу під Сватово та Кремінною, як уже було згадано. Росіяни все ще намагаються давати відсіч, хоча й не надто успішно. Особлива бойова активність у цьому районі проявлялася під Новоселівським, Коломчихою, Макіївкою, Червонопопівкою та Дібровою. Крім цього ЗСУ вдалося відбити російські атаки поряд зі Стельмахівкою та Білогорівкою. Цілком імовірно, що на півдні від Кремінної українські сили намагаються сформувати ще один активний сектор для настання нашої армії на Луганщині.

Карта боїв на стику Харківщини та Луганщини 18.11.2022

Не вщухають зіткнення і на Донеччині, де ситуація на фронті загалом вважається найскладнішою. За даними заступника начальника Головного оперативного управління ЗСУ, генерала Олексія Громова, лише за останній тиждень в області сталося до 500 бойових зіткнень наших захисників із російськими окупантами. Цілком ймовірно, що для формування наступальної групи під Донецьком могли бути використані підрозділи армії рф, котрі раніше дислокувалися на Херсонщині, проте особливих успіхів у ворога поки в цьому районі немає.

Бої під Бахмутом усе ще дуже активні. ВСУ вдалося за останню добу відбитися від супротивника під Соледаром та Верхньокам’янським, також росіяни намагалися безуспішно атакувати в районі Білогорівки та Веселого. Були зіткнення і в районі Авдіївки – могли постраждати населені пункти Первомайське, Мар’їнка та Невельське.

Карта боїв у Донецькій області 18.11.2022

Південь України

Слід зазначити, що фахівці Інституту вивчення війни відмовилися від ідеї демонструвати безпосередньо карту бойових дій на південному фронті в Україні до стабілізації ситуації. Аналітики зазначають: ця ділянка повернеться на докладні карти, коли ЗСУ знову відновлять свій активний контрнаступ у цьому регіоні.

При цьому окремі подробиці у текстовому форматі все ж надаються. Так, за останню добу розташування військ поки що зберігає свої позиції — ЗСУ тримають оборону вздовж правого берега Дніпра, а росіяни дислокуються на лівому. Звичайно ж, через регулярні точні удари по скупченням сил з боку ЗСУ росіяни намагаються відводити свої війська трохи далі на схід.

Поки що росіяни будують додаткові оборонні позиції у селищі Чкалове, що приблизно за 55 км від нинішньої лінії фронту, яка проходить на півдні по Дніпру.

Минулої доби ЗСУ вдалося, до речі, завдати кількох ударів по скупченню сил росіян — особливо відзначаються Чаплинка та Каланчак. Також "прилетіло" і за російською технікою в Олешках та Мелітополі.

Тим часом, росіяни намагаються компенсувати свої невдачі за допомогою ракетних атак. Як відомо, серед південних областей серйозно постраждали Запорізька та Одеська, також було зачеплено частину інфраструктури на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Сполучених Штатів може закінчуватися частина озброєння, яке вони регулярно передають для ЗСУ. Про що саме говорять американські чиновники, читайте у нашому матеріалі.

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