У США закінчується зброя для України? Що дізналися журналісти CNN

Американські чиновники зазначають, що запаси озброєння навіть у Штатах не можуть бути нескінченними.

Завдяки регулярній військовій допомозі американських партнерів ЗСУ відчайдушно борються з російськими окупантами за кожен населений пункт. Однак деякі чиновники зі США вже почали бити на сполох щодо значного зменшення окремих видів високотехнологічної зброї, яку Україна отримує регулярно з моменту повномасштабного вторгнення росії.

Як повідомляє CNN, посилаючись відразу на три авторитетні джерела, які побажали зберегти анонімність, деяке озброєння із запасів, наявних у Штатів, вже може закінчуватися. Це залежить не тільки від регулярного навантаження, яке отримує ця сфера, а й можливості американців відтворювати нові одиниці зброї у досить короткий термін.

Деякі наближені до американської влади чиновники зазначають: є певна "кінцева кількість" надлишкових запасів, які Сполучені Штати загалом можуть "подарувати" Україні.

Йдеться не про всю військову допомогу, а лише про деякі її види: це 155-міліметрові боєприпаси для артилерійських установок, ПЗРК Stinger, ракети типів HARM, GMLRS, а також переносні протитанкові ракети Javelin. При цьому підкреслюється, що Штати все ж зробили певні кроки, які здатні збільшити кількість вироблених ними систем.

"Вперше за два десятиліття США не беруть безпосередньої участі у конфлікті після виходу з Афганістану та переходу до консультативної ролі в Іраку. Без необхідності виробляти зброю та боєприпаси для війни США не виробляли кількість матеріалів, необхідних для підтримки тривалого, високоінтенсивного конфлікту", — пишуть журналісти. CNN.

Слід підкреслити, що навіть за такої ситуації провладні американці запевняють: власною боєздатністю їхня країна ніколи не ризикуватиме, тож постачання будь-якої зброї спочатку ретельно аналізується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна, як і раніше, розраховує на отримання важливих американських безпілотників Gray Eagle. У Вашингтоні це питання ще обговорюється.

Також ми писали про те, яким постачанням Штати вирішили порадувати українських поліцейських.