Україна все ще може отримати від США смертоносні БПЛА Gray Eagle: що кажуть у Вашингтоні

Надія на отримання нових БПЛА ще не згасла

Питання передачі ЗСУ американських ударних безпілотників MQ-1C Gray Eagle все ще не вирішене, і хоч США вже кілька разів відхиляли запити України, але є надія, що вони все ж таки потраплять до рук українських військових.

Як інформує CNN із посиланням на представників адміністрації президента США Джо Байдена та Конгресу, керівництво країни розглядає можливість модернізації безпілотника для української армії.

Зокрема зазначається, що модернізація спрямована на заміну деяких "чутливих технологій", які зробили б можливу втрату БПЛА на полі бою "менш небезпечними".

Джерела видання повідомляють, що розглядається можливість внесення змін до деяких налаштувань та видалення певних деталей. Втім, вони наголошують, що це складна робота, яка потребує часу.

Варто зазначити, що надання Україні Gray Eagle підтримали представники обох партій Конгресу США. Офіційне прохання до уряду США щодо надання такого озброєння Київ надіслав ще у вересні.

Втім, боротьба за ці безпілотники триває, як мінімум, з літа. Тоді Україна також отримала відмову в отриманні дронів з озвученої вище причини, оскільки у Вашингтоні побоюються, що деякі технології можуть потрапити до рук росіян.