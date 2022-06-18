США відмовилися продати Україні сучасні безпілотники: причина виглядає неправдоподібною

Поки що на фронті в Україні "Сірих орлів" можна не чекати

Чотири великі бойові безпілотники марки MQ-1C Grey Eagle, які США зобов’язалося продати Україні, поки залишаться на Батьківщині. У Вашингтоні було припинено рішення з продажем такої техніки для використання ЗСУ через… внутрішній наповнення самих дронів.

Як пише Reuters, у Білому Домі раптово виявили стурбування через те, що такі безпілотники можуть потрапити до рук ворогові під час активних бойових дій. Вважається, що обладнання "пташок" настільки складне і сучасне, що спроба росії його "повторити" може обіцяти США серйозні проблеми.

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Цікаво, що найбільш вразливими від ворожого інтересу можуть стати обладнання для спостереження, а також радар, встановлені на MQ-1C Grey Eagle. Додамо, що зазвичай "Сірі орли" ще й оснащені ракетами Hellfire, що могло значно змінити картину бою на фронті російсько-української війни.

Проте після перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону попереднє рішення США щодо продажу чотирьох таких дронів Україні було призупинене. Подібне виправдання виглядає дуже смішно з огляду на те, що початково вони були обіцяні ще в березні.

Деякі джерела відзначають, що таке "ідеологічне міркування" Америка одразу випустила з уваги. Однак нині це справді виглядає щонайменше дивно, якщо врахувати, що в Україні триває активна фаза війни. Бойові ж дії припускають, що техніка армії супротивника може будь-якої миті перейти до рук "іншого боку".

Додамо, що остаточно від продажу "Сірих орлів" Україні Вашингтон не відмовився. Проте американці можуть спробувати замінити внутрішню комплектацію більш простою, що затягне передачу ще на кілька місяців. Якщо цього не відбудеться, Конгрес буде уповноважений заблокувати передачу такої техніки.

До речі, один подібний безпілотник коштує 10 млн доларів.

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