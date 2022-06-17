Є нестикування: військовий експерт назвав серйозну проблему з постачанням зброї Україні

Україна очікувала отримати від Заходу більше військової допомоги

Під час третьої публічної зустрічі країни НАТО, які об’єдналися через формат "Рамштайн" задля допомоги Україні у протистоянні російському ворогу, було оголошено про договір, в рамках якого Київ отримає нові комплекти озброєння. Проте, згідно з результатами "Рамштайну-3" складається враження, що Пентагон не отримав від України усіх запитів, які озвучувалися керівництвом країни.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець, коментуючи прохання кореспондента оцінити підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн". За його словами, результати "Рамштайн-3" є менш оптимістичними, аніж ті, на які очікувала Україна.

Згурець звернув увагу, що під час пресконференції голови комітету начальників штабів США Марка Міллі та міністра оборони США Ллойда Остіна, складається враження, що Київ не надсилав Пентагону запитів, які раніше озвучував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Жодних двох тисяч БМП, тисячі 155-мм гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) тощо", — пояснив він.

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Військовий експерт додав, що саме Міллі говорив про те, що мав розмову із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним та отримав від нього офіційні списки із запитами українського Міноборони. І згідно з його словами, Україна просила 10 артилерійських дивізіонів, проте їй було надано 12, а замість запитуваних 200 танків — Києву надіслали 237 одиниць. Що стосується 100 БМП, про які йшлося у списках, Пентагон відправив 300.

"Головний результат "Рамштайну-3" – країни Заходу під керівництвом США продемонстрували, що готові надавати Україні допомогу. З погляду наших політиків вона йде повільніше, ніж хотілося б. Але тут якраз важливий активний діалог між українською та американською стороною, а також між європейцями. Тому є певний дисонанс у твердженні того ж Подоляка, ніби ми просимо більше, а отримуємо менше – і офіційних даних Пентагону", — пояснив він.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що для того, аби Україна мала змогу припинити війну з росією та отримати перемогу у потужному протистоянні ворогу, їй потрібно більше озброєння від Заходу, адже саме завдяки йому українські захисники матимуть змогу вибити окупантів з окупованих територій.

Також нагадаємо, що у США анонсували новий пакет військової допомоги для України та розповіли детальніше, яку саме зброю отримає Київ.