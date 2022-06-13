У Зеленського чітко відповіли, що потрібно для закінчення війни

Попри значні втрати найціннішого для України — життів людей, воювати проти росії українці готові до повної перемоги

Україна повинна повністю відновити свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, довести повний програш росії та домогтися її трансформації. В протилежному разі, рф постійно потребуватиме реваншу та прагнутиме відновлення війни з новою інтенсивністю.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів під час свого інтерв'ю для видання "Дзеркало", відповідаючи на питання журналіста про те, коли та яким чином все ж закінчиться війна росії з Україною. Він відзначив, що наразі це найважче питання.

"Важке питання. Президент запропонував програму щонайменше: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього може початися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш росії та її трансформація. Інакше вона постійно перебуватиме в пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагне відновити війну з новою інтенсивністю", — пояснив він.

Радник керівника ОП вважає, що бойові дії між росією та Україною триватимуть стільки, скільки часу знадобиться українцям довести агресору, що він повинен піти з наших територій і ніколи не повертатися. За його словами, це вкрай важко, адже кожного дня ці докази забирають життя крутих українських хлопців. А саме люди — є найважливішим "золотим" активом України.

"Людина – дуже складна конструкція. Він вкладає у себе, розвивається, навчається, відкритий, конкурентний. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив. Я хотів би знайти механізм, який зменшить нашу ціну. Мені однаково, скільки платить рф. Для нас це найвища ціна", — сказав Подоляк.

Наостанок український чиновник додав, що попри все, українці будуть воювати до тих пір, поки росія остаточно не програє.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, що Україна очікувала, що росія нападе та навіть готувалася до вторгнення. Проте, попри зведення розвідки та застереження закордонних лідерів, українське керівництво навіть і подумати не могло, що масштаб буде таким великим, адже чекали лише посилення бойових дій на Донбасі.