Рус

Поки ми не звільнимо ВСІ території України, ніякого миру не буде - Павло Лисянський

Автор
Павло Лисянський Павло Лисянський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Поки ми не звільнимо ВСІ території України, ніякого миру не буде Новина оновлена 20 травня 2022, 14:22

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу" розповів, чому не можна дати росіянам укріпитися на окупованих територіях

В Україні все частіше заявляють, що після відкритого російського вторгнення росіян і всіх злочинів, які тут скоїв агресор, ми маємо намір звільняти весь Донбас і Крим.

З відповідними тезами виступив цього тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В аналогічному ключі висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Важливо розуміти, що диктаторський режим росії не збирався припиняти війну на Донбасі. І навіть якби Україна виконала "Мінськ-2" так, як хотів Кремль, це все одно призвело б до ескалації воєнного конфлікту.

Все, що було потрібне Кремлю – це проросійські "легітимні" політики на території України. І основною метою "Мінська-2" для росії була легалізація НВФ (незаконних збройних формувань) "ЛНР" і "ДНР" і, відповідно, їх "політиків".

Після початку повномасштабної військової агресії рф проти України 24 лютого 2022 року всьому цивілізованому світу стало очевидно, що путін і його режим мріють про знищення народу України та держави загалом.

На даний момент окупаційні війська росії захопили нові території в Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях. Наміри Кремля зрозумілі. Насамперед – забезпечити сухопутну дорогу в окупований Крим, залізничне сполучення нових окупованих територій з ним. Також Кремль хоче відрізати Україні вихід до Азовського та Чорного моря, вдаривши по нам економічно та підвищивши свій вплив у чорноморському регіоні.

За інформацією моїх джерел з росії, та лінія фронту, яка є сьогодні, протяжністю від Сєвєродонецька до Херсона, збережеться в найближчі 3-4 місяці. Окупантів вибивають із Харківської області, вони відходять та концентруються на Донбасі. Агресор намагатиметься протягом літа закріпитися на окупованих територіях, без розвитку наступу на південному фланзі у бік Миколаєва та Одеси.

Але якщо дозволити росіянам зміцнитись (у тому числі політично) на нових захоплених територіях, вони почнуть реалізовувати плани щодо подальшого знищення України. Насамперед – це центральний напрямок та південно-західний.

Тому необхідно чітко розуміти – доки ми не звільнимо ВСІ території України, ніякого миру не буде.

Кремлю ми не потрібні – українці, як Гітлеру не потрібні були євреї.

Тому на сьогоднішній день стратегію звільнення територій України може бути здійснено лише військовим шляхом. Ідеально розпочати таке звільнення в момент ослаблення федерального центру росії в політичному та соціально-економічному плані. Криза в рф ось-ось почнеться, це питання літа-осені. І цей час ми не повинні упустити.

Кремлю потрібні будуть війська для придушення протестів усередині країни, увага російської верхівки буде відвернена. А ми в цей час маємо оперативно вдарити по окупантах в Україні – і назавжди вибити їх із нашої території.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Війна