Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський спеціально для "Телеграфу" розповів, чому не можна дати росіянам укріпитися на окупованих територіях

В Україні все частіше заявляють, що після відкритого російського вторгнення росіян і всіх злочинів, які тут скоїв агресор, ми маємо намір звільняти весь Донбас і Крим.

З відповідними тезами виступив цього тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В аналогічному ключі висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Важливо розуміти, що диктаторський режим росії не збирався припиняти війну на Донбасі. І навіть якби Україна виконала "Мінськ-2" так, як хотів Кремль, це все одно призвело б до ескалації воєнного конфлікту.

Все, що було потрібне Кремлю – це проросійські "легітимні" політики на території України. І основною метою "Мінська-2" для росії була легалізація НВФ (незаконних збройних формувань) "ЛНР" і "ДНР" і, відповідно, їх "політиків".

Після початку повномасштабної військової агресії рф проти України 24 лютого 2022 року всьому цивілізованому світу стало очевидно, що путін і його режим мріють про знищення народу України та держави загалом.

На даний момент окупаційні війська росії захопили нові території в Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях. Наміри Кремля зрозумілі. Насамперед – забезпечити сухопутну дорогу в окупований Крим, залізничне сполучення нових окупованих територій з ним. Також Кремль хоче відрізати Україні вихід до Азовського та Чорного моря, вдаривши по нам економічно та підвищивши свій вплив у чорноморському регіоні.

За інформацією моїх джерел з росії, та лінія фронту, яка є сьогодні, протяжністю від Сєвєродонецька до Херсона, збережеться в найближчі 3-4 місяці. Окупантів вибивають із Харківської області, вони відходять та концентруються на Донбасі. Агресор намагатиметься протягом літа закріпитися на окупованих територіях, без розвитку наступу на південному фланзі у бік Миколаєва та Одеси.

Але якщо дозволити росіянам зміцнитись (у тому числі політично) на нових захоплених територіях, вони почнуть реалізовувати плани щодо подальшого знищення України. Насамперед – це центральний напрямок та південно-західний.

Тому необхідно чітко розуміти – доки ми не звільнимо ВСІ території України, ніякого миру не буде.

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Кремлю ми не потрібні – українці, як Гітлеру не потрібні були євреї.

Тому на сьогоднішній день стратегію звільнення територій України може бути здійснено лише військовим шляхом. Ідеально розпочати таке звільнення в момент ослаблення федерального центру росії в політичному та соціально-економічному плані. Криза в рф ось-ось почнеться, це питання літа-осені. І цей час ми не повинні упустити.

Кремлю потрібні будуть війська для придушення протестів усередині країни, увага російської верхівки буде відвернена. А ми в цей час маємо оперативно вдарити по окупантах в Україні – і назавжди вибити їх із нашої території.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Путінська відкрита війна прискорить повернення Криму до України Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" про те, чому Крим точно повернеться Україні і що спонукає до цього: