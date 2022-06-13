У Зеленського розповіли, на яке саме вторгнення росії чекали

В Україні були переконані, що керівництво Білорусі, котре посприяло російському вторгненню, значно розумніше, аніж виявилося

росія планувала вторгнення впродовж всього останнього року і готувалася до нього – питання було лише в масштабах нападу. В Україні гадали, що країна-агресор посилить інтенсивність боїв на сході країни, проте зовсім не розраховували на те, що сусідня Білорусь в повному обсязі надасть свою інфраструктуру для проведення прямої інтервенції в Україну.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів під час свого інтерв'ю для видання "Дзеркало", відзначивши, що росія завжди перебуває у пошуку внутрішнього або зовнішнього ворога. Саме тому вони і вигадали конструкцію з так званими "нацистами", які нібито пресують населення Донбасу.

"Частина території України, яка була захоплена у 2014—2015 роках, перебуває у жахливому стані. Гроші туди йшли, але їх просто грабували, а регіон не розвивався. Логіка рф побудована на тому, що їм потрібно постійно десь воювати, щоб тримати населення в тонусі і не відповідати громадянам на запитання: "А чому все так погано?" Протягом півроку росія, до речі, разом із Білоруссю проводили навчання. Але ми об'єктивно не очікували, що ваша країна надасть у повному обсязі свою інфраструктуру для проведення прямої інтервенції в Україну", — розповів він.

За словами Подоляка, Україна була переконана в тому, що попри природну антидемократичність керівництво республіки Білорусь значно розумніше, тож буде робити все для того, аби звести до мінімуму свою участь у прямих військових конфліктах. Проте сталося зовсім по-іншому. Саме білоруська держава надалі буде носити ярмо країни, яка надала свою інфраструктуру для повномасштабного вторгнення росії.

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Радник керівника ОП також додав, що в Україні до останнього достеменно не знали, чи наважиться росія на розв'язання масштабної війни, мовляв, навіть якщо спостерігається систематичне переміщення великої кількості бойової техніки, це ще не означає, що її використовуватимуть як силу вторгнення. За його словами, розвідники повідомляли про велике скупчення російської армії та їх активний рух, але в Україні сподівалися, що це може бути лише чергова провокація або просто шантаж.

"Ми це все враховували. Українська армія так довго і добре тримається, і ми триматимемося далі, а потім переходимо в контрнаступ, бо ми розосередили свої ресурси та можливості. росія завдавала ударів навіть по військових об'єктах, але, безумовно, вони не завдали істотних збитків ЗСУ. Розподіл ресурсів дозволив нам перегрупуватися та структурувати оборону України. Весь світ бачить, що війна йде за планом рф. Питання зараз не в Україні, ми боротимемося стільки, скільки потрібно, щоби закінчити війну на наших умовах", — підсумував український чиновник.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник голови ОП Михайло Подоляк детально розповів, чому Україна не хочу йти на жодні поступки росії та сідати за нею за стіл переговорів, назвавши країну-агресора "табором із стукачами і вертухаєм".