"Це країна стукачів і вертухаїв": Подоляк розповів, чому Україна не піде на поступки росії

Україна продовжує відстоювати свої позиції і чітко усвідомлює, що росія — це та країна, від якої можна отримати "ніж у спину"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна як вільна держава не хоче йти на будь-які компроміси із росією, адже від країни, яка живе за принципом табору із "вертухаєм" на чолі, можна очікувати лише пострілу в спину.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Про це він розповів у своєму інтерв'ю для видання "LB", додавши, що українська держава — це країна вільних людей, натомість російська федерація — обрала собі інший стиль життя, де правлять "стукачі та вертухаї".

"Ми були вільними не тому, що ми про це говорили чи співали, тому що фактично. А в росії інший вибір – це табір. Просто є вертухайчик, він тобі дає правила, він тобі дає "краєчок хліба" – заслуживши. А якщо ти будеш стукати на когось – ще й олія. І так далі. Це країна стукачів та вертухаїв. Повертаючись до переговорних процесів та компромісів. Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем. Стукач за своїм нутром – боягуз, обов'язково захоче твоїм коштом щось отримати. І вертухай, який обов'язково вистрілити тобі в спину, а потім скаже: "Вибач, нам здалося, що ти збираєшся…". Як казав той суб'єкт з іншої країни? "Збиралися напасти одразу з чотирьох напрямків. Я вам покажу, звідки…", — пояснив український чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні не збираються погоджуватися на поступки агресору щодо територіальної цілісності та суверенітету країни, а також заморожування конфлікту навіть попри сильний тиск з боку російської федерації на східному напрямку, а також прохання партнерів "зберегти обличчя путіну".