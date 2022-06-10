Ворог збирає сили на Донбасі, має часткові успіхи на одному із напрямків (карта)

Основні бойові дії посідають східні області України

За останню добу загальна картина лінії фронту майже змінилася — найбільше скупчення ворожих військ перебуває в Донбасі, про що свідчать свіжі карти боїв. Поки найактивніше вони поводяться у напрямку Бахмута, де намагаються просунутися за допомогою наземної техніки, підкріплюючи свої кроки за допомогою авіації та крилатих ракет. Також ворог, напевно, готує неприємний "сюрприз" Україні з боку Білорусі.

Більше деталей розкрили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у п’ятницю, 10 червня, передає "Телеграф". Як зазначають військові, виключати можливість часткового успіху окупантів не можна.

Чому росії не виграти війну проти України?

Важливим моментом у зведенні Генштабу є новина з "білоруських полів". Як зазначила розвідка, у РБ стягують до кордонів Гомельської області підрозділи спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі. Попередньо причиною вказано охорону кордону, проте в армії не виключають провокації.

Решта інформації стосується безпосередньо "гарячого" фронту. Як уже згадувалося, поки найбільшою активністю відрізняється Бахмутський напрямок. У районі населених пунктів Ниркове та Миколаївка росіяни намагалися провести штурм, але зазнали невдачі, нарвавшись на серйозний вогонь ЗСУ. Противнику не допомогло навіть підкріплення з повітря.

А ось біля сіл Воздвиженка та Роти неподалік Світлодарська окупаційним військам вдалося досягти певних успіхів, хоча українські захисники і впевнені, що це ненадовго.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

У напрямку Слов’янську активних дій противника помічено не було, росіяни більше накопичують сили, щоб відновити наступ. Під Донецьком — навпаки, дуже гаряче: окрім вогню за українськими позиціями, окупанти гатять і по мирних містах, намагаючись звинуватити ЗСУ.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Російські окупанти хочуть збудувати "паралельну Україну" Експерт у політиці та міжнародних відносинах, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" розповів про плани росіян щодо окупованих територій України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що головним бажанням росіян зараз є прорив на Донбасі для виходу до адмінкордонів та встановлення "контакту" із Запорізькою областю.

Слід додати, що в цей же час в ОРДЛО російська влада почала змінювати своїх ставлеників на лояльніших.