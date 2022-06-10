Ворог збирає сили на Донбасі, має часткові успіхи на одному із напрямків (карта)
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Основні бойові дії посідають східні області України
За останню добу загальна картина лінії фронту майже змінилася — найбільше скупчення ворожих військ перебуває в Донбасі, про що свідчать свіжі карти боїв. Поки найактивніше вони поводяться у напрямку Бахмута, де намагаються просунутися за допомогою наземної техніки, підкріплюючи свої кроки за допомогою авіації та крилатих ракет. Також ворог, напевно, готує неприємний "сюрприз" Україні з боку Білорусі.
Більше деталей розкрили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у п’ятницю, 10 червня, передає "Телеграф". Як зазначають військові, виключати можливість часткового успіху окупантів не можна.
Чому росії не виграти війну проти України?
Важливим моментом у зведенні Генштабу є новина з "білоруських полів". Як зазначила розвідка, у РБ стягують до кордонів Гомельської області підрозділи спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі. Попередньо причиною вказано охорону кордону, проте в армії не виключають провокації.
Решта інформації стосується безпосередньо "гарячого" фронту. Як уже згадувалося, поки найбільшою активністю відрізняється Бахмутський напрямок. У районі населених пунктів Ниркове та Миколаївка росіяни намагалися провести штурм, але зазнали невдачі, нарвавшись на серйозний вогонь ЗСУ. Противнику не допомогло навіть підкріплення з повітря.
А ось біля сіл Воздвиженка та Роти неподалік Світлодарська окупаційним військам вдалося досягти певних успіхів, хоча українські захисники і впевнені, що це ненадовго.
У напрямку Слов’янську активних дій противника помічено не було, росіяни більше накопичують сили, щоб відновити наступ. Під Донецьком — навпаки, дуже гаряче: окрім вогню за українськими позиціями, окупанти гатять і по мирних містах, намагаючись звинуватити ЗСУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що головним бажанням росіян зараз є прорив на Донбасі для виходу до адмінкордонів та встановлення "контакту" із Запорізькою областю.
Слід додати, що в цей же час в ОРДЛО російська влада почала змінювати своїх ставлеників на лояльніших.