ЗСУ успішно застосували нову зброю, отриману від США

ЗСУ знищили ворожу техніку за допомогою нового надходження ленд-лізу

Ще у серпні США повідомили про постачання в Україну чергового пакету військової допомоги, до якого мали увійти зброя та спорядження на 775 млн. дол. У цьому переліку значилося і 1500 протитанкових ракетних комплексів BGM-71 TOW.

І ось на ТГ-каналі журналіста Андрія Цаплієнка з’явилося відео застосування американського ПТРК TOW зі знищенням танка окупантів. Щоправда, час і місце його застосування невідомо.

ПТРК TOW – "старий", який завжди до місця

Треба сказати, що TOW, на відміну від отримуваного ЗСУ ПТРК "Джавелін", не можна назвати найсучаснішим протитанковим засобом — він був розроблений ще в 70-х роках. Однак і назвати його старим також не можна, адже комплекс досі перебуває на озброєнні армії США та понад 40 країн.

З 1970 року TOW модернізувався і покращувався більше 10 разів, а загальна кількість ракет до нього складає близько 700 тисяч, що робить його наймасовішим ПТРК у світі, а це було б неможливо для зброї з поганими показниками.

Вперше TOW був застосований ще у В’єтнамській війні США і з того часу воював на Близькому Сході, у Перській затоці, в Африці, Сирії, Саудівській Аравії і з того часу його модернізація велася на основі отриманого бойового досвіду.

Не "Джавелін" і гірше "Стугни"

Але все ж вік TOW дається взнаки і тому він має основний недолік, який був усунений у ПТРК "Джавелін" — його ракета не працює за принципом "вистрілив і забув", її треба "вести" по шнуру, утримуючи хрестик прицілу на цілі. Це робить бойову роботу розрахунку більш небезпечною, тому що доводиться керувати ракетою ті 5-10 секунд, що вона летить до мети.

Також TOW поступається і за іншими параметрами, наприклад, його дальність становить трохи менше ніж 4 км, тоді як сучасні ПТРК б’ють не менше 5 км.

За багатьма параметрами TOW програє українській розробці – ПТРК "Стугна", яка, крім більшої дальності, ще й безпечніша для роботи розрахунку, адже управляти пуском і польотом ракети можна дистанційно.

Проте кількісне зростання протитанкового та протитранспортного озброєння ЗСУ явно не буде зайвим, тим більше, що українські бійці, як показує відео, вміють його успішно використовувати.

Водночас російська агресія показала високі бойові якості українського ПТРК "Стугна".