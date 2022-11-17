Нова ракетна атака по Україні: де вранці повідомляють про вибухи та прильоти (оновлено)

У двох областях вже є офіційні дані про влучення

Через кілька днів після наймасштабнішої ракетної атаки по Україні з 24 лютого росія знову направила масу своїх ракет проти нашої країни. Про звуки вибухів повідомляють із Києва, Дніпра, Одеської області, у Харкові помітили ракети у повітрі. У багатьох областях чути роботу сил ППО. Прильоти підтверджено у Дніпрі та Одеській області.

Після оголошення масштабної тривоги по всій країні з’явилися повідомлення про чотири вибухи у Дніпрі. Над містом також було помічено ворожу ракету — фото з’явилося в мережі.

Проліт російської ракети над Дніпром

У частини дніпрян вибило вікна у будинках. У деяких районах міста повідомляють про перебої з електрикою. У Дніпрі та області вводяться екстрені відключення електроенергії. Заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив удар по Дніпру і повідомив про кілька влучень у два об’єкти інфраструктури, є постраждалий.

UPD: у Дніпрі вдарили по двох районах, горить промислове підприємство та пошкоджено будинки поряд з ним. П'ятеро людей постраждали, серед них 15-річна дівчина, усі в лікарні в стані середньої тяжкості, інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

З Одещини повідомляють про удар по об’єкту інфраструктури. Його підтвердив голова Одеської ОВА Максим Марченко і закликав залишатися в укриттях через ризик повторних ударів.

В Одесі внаслідок удару росіян по об'єкту інфраструктури постраждали 3 людини, — Одеська районна держадміністрація.

Вибухи у Києві чули у кількох районах та на Київщині. Голова обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомляє, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

У Харкові повідомляли про проліт крилатої ракети. Також в області тривога через ракетну атаку з боку Білгорода.

У Білорусі зафіксували зліт МіГ-31, здатного нести ракети "Кинжал", також повідомляється про пуск із боку Каспійського моря. Імовірна мета росіян – українська енергетика. Вони вже кілька разів робили масовані удари і навіть пошкодили лінії електропостачання двох українських АЕС на заході України. Ракетна атака 15 листопада призвела до того, що на території Польщі пролунав вибух і загинуло двоє людей.