Атака ворога на Запоріжжі, удари по АЕС та перший сніг у Києві: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ранок четверга, 17 листопада, не обійшовся без атак ворога та цікавих новин з фронту.

"Телеграф" зібрав новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Тривожна ніч

Вночі повітряну тривогу оголошували лише у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях, при цьому на Запоріжжі були повідомлення про вибухи.

Рано вранці також про вибух стали писати одеські канали, — можливо сили ППО збили дрон.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв "Градами" та важкою артилерією Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, понівечені житлові будинки, тисячі абонентів без світла, десятки тисяч родин без води. Люди не пострадали.

"Бавовна" у Джанкої

Ввечері повідомлялося про вибухи в окупованому Джанкої в Криму, — в тому районі знаходиться військова база росіян.

За даними окупантів, було завдано удару саме по аеродрому.

Ворог перейшов в атаку на новому напрямі?

В районі Гуляйполя Запорізької області російські війська пішли в атаку, — про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, окупанти на тому напрямку отримали підсилення з Херсонщини та хочуть отримати нові території, щоб продати їх росіянам як "перемогу".

Страждає не тільки ЗАЕС

Внаслідок масованого обстрілу 15 листопада постраждали дві українських атомних електростанції – Хмельницька (ХАЕС) і Рівненська (РАЕС), повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

ХАЕС втратила повний доступ до електромережі та перейшла на генератори, два реактори довелося зупинити.

РАЕС через обстріли втратила зв'язок з однією з ліній електропередач напругою 750 кВ. Внаслідок цього станція знизила потужність, а один з її чотирьох енергоблоків був автоматично відключений.

Якщо переживемо зиму, то переможемо у війні

"Якщо ми переживемо цю зиму — а ми її переживемо — ми точно переможемо в цій війні… Повірте, це (удари по енергетиці — ред.) — найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, з тих, що вона вже застосувала або збирається", — заявив Зеленський в ході прес-конференції.

З першим снігом!

Хоча в Карпатах перший сніг випав вже давно, на інших територіях України його ще не було.

В ніч на 17 листопада сніжок випав на півночі країни, — у Києві, Житомирі, Чернігові.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 267: окупанти готуються до важкої зими, але продовжують обстріли.