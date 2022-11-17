Атака врага в Запорожье, удары по АЭС и первый снег в Киеве: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Утро четверга, 17 ноября, не обошлось без атак врага и интересных новостей с фронта.

"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо.

Тревожная ночь

Ночью воздушная тревога была объявлена только в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях, при этом на Запорожье были сообщения о взрывах.

Рано утром также о взрыве стали писать одесские каналы, возможно силы ПВО сбили дрон.

На Днепропетровщине враг обстрелял "Градами" и тяжелой артиллерией Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, задело жилые дома, тысячи абонентов без света, десятки тысяч семей без воды. Люди не пострадали.

"Бавовна" в Джанкое

Вечером сообщалось о взрывах в оккупированном Джанкое в Крыму — в том районе находится военная база россиян.

По данным оккупантов, был нанесен удар именно по аэродрому.

Враг перешел в атаку на новом направлении?

В районе Гуляйполя Запорожской области российские войска пошли в атаку, — заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, оккупанты на том направлении получили усиление с Херсонщины и хотят получить новые территории, чтобы продать их россиянам как "победу".

Страдает не только ЗАЭС

В результате массированного обстрела 15 ноября пострадали две украинские атомные электростанции – Хмельницкая (ХАЭС) и Ровенская (РАЭС), сообщает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

ХАЭС потеряла полный доступ к электросети и перешла на генераторы, два реактора пришлось остановить.

РАЭС из-за обстрелов потеряла связь с одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из ее четырех энергоблоков был автоматически отключен.

Если переживем зиму, то победим в войне

"Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем – мы точно победим в этой войне… Поверьте, это (удары по энергетике – ред.) – самое мощное оружие, которое осталось в России, из тех, что она уже применила или собирается", — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

С первым снегом!

Хотя в Карпатах первый снег выпал давно, на других территориях Украины его еще не было.

В ночь на 17 ноября снежок выпал на севере страны — в Киеве, Житомире, Чернигове.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 267: оккупанты готовятся к тяжелой зиме, но продолжают обстрелы.