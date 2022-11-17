россия не достигла ни одной цели в войне: американский генерал оценил успехи Украины

Планы по оккупации Украины полностью провалились

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия не смогла достичь ни одной стратегической цели, а теперь получают поражения еще и на тактическом и оперативных уровнях.

Как сообщил глава Объединенного комитета штабов США Марк Милли по итогу седьмой встречи в формате "Рамштайн", россияне изначально хотели скинуть президента Украины Владимира Зеленского и правительство, обеспечить выход по побережью Черного моря к Одессе и после паузы продолжить движение до самых Карпат.

"Они хотели захватить всю Украину, но проиграли", — подчеркнул Милли.

По его словам, не сумев достичь стратегических целей оккупанты начали терпеть поражения на оперативном и тактическом уровнях, в этом контексте он вспомнил о недавнем отступлении из Херсона и перемещении российских позиций подальше от города.

Немалую роль, по словам Милли, сыграла воля украинцев к борьбе на поле боя, которая сильно превосходит желание россиян воевать.

"На всей линии фронта протяженностью около 900 км украинцы достигали успеха за успехом", — отметил генерал.

Напомним, ранее Милли говорил, что отступление россиян из Херсона поставило российскую армию в крайне невыгодное положение, из-за чего сейчас для Украины хороший момент, чтобы вести переговоры с позиции силы.