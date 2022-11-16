Отступают и страдают: американский генерал оценил вероятность развала российской армии

В настоящее время Украина может говорить с позиции силы

В США считают, что Украине не удастся выбить россиян военным путем со всей совей своей территории "в ближайшие несколько недель", однако это не исключено в случае дипломатического урегулирования.

Как сообщил глава Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марк Милли после седьмого заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", сейчас российская армия находится в крайне невыгодном положении.

"Если спросить у военных, сугубо с военной точки зрения, выбить россиян физически из Украины – это очень сложная задача. И этого не произойдет в ближайшие несколько недель. Разве что российская армия полностью развалится, что маловероятно", — сказал он.

По словам Милли, если смотреть на победу Украины, как изгнание российских войск со всей своей территории, включая Крым, то вероятность того, что это произойдет в ближайшие несколько недель невысокая.

Вместе с тем представитель США отметил, что российская армия отступает, несет тяжелые потери и "чувствует себя очень плохо". Милли отметил, что у Украины сейчас есть возможность вести переговоры с позиции силы, а у россии — нет.

Поэтому он считает, что об освобождении всех украинских территорий можно с большей долей вероятности договориться дипломатическим путем.

Стоит отметить, что вероятность переговоров не исключал и президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что сначала россии надо выполнить ряд условий. Среди них вывод российских войск, признание ответственности за все преступления и выплата репараций.

Позже в разговоре с Милли об этом сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.