Відступають і страждають: американський генерал оцінив ймовірність розвалу російської армії

В даний час Україна може говорити з позиції сили

У США вважають, що Україні не вдасться вибити росіян військовим шляхом з усієї своєї території "в найближчі кілька тижнів", проте це не виключено у разі дипломатичного врегулювання.

Як повідомив голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі після сьомого засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", зараз російська армія перебуває у вкрай невигідному становищі.

"Якщо запитати у військових, суто з військової точки зору, вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання. І цього не станеться протягом найближчих кількох тижнів. Хіба що російська армія повністю розвалиться, що малоймовірно", — сказав він.

За словами Міллі, якщо дивитися на перемогу України як на вигнання російських військ з усієї своєї території, включаючи Крим, то ймовірність того, що це станеться в найближчі кілька тижнів невисока.

Водночас представник США зазначив, що російська армія відступає, зазнає тяжких втрат і "почується дуже погано". Міллі зазначив, що Україна зараз має можливість вести переговори з позиції сили, а росія — ні.

Тому він вважає, що про звільнення всіх українських територій можна з більшою ймовірністю домовитися дипломатичним шляхом.

Варто зазначити, що ймовірність переговорів не виключав і президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що спочатку росії треба виконати низку умов. Серед них виведення російських військ, визнання відповідальності за всі злочини та виплата репарацій.

Пізніше у розмові з Міллі про це повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.