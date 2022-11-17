росія не досягла жодної цілі у війні: американський генерал оцінив успіхи України

Плани щодо окупації України повністю провалилися

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія не змогла досягти жодної стратегічної мети, а тепер зазнають поразок ще й на тактичному та оперативному рівнях.

Як повідомив голова Об’єднаного комітету штабів США Марк Міллі за підсумком сьомої зустрічі у форматі "Рамштайн", росіяни спочатку хотіли скинути президента України Володимира Зеленського та уряд, забезпечити вихід по узбережжю Чорного моря до Одеси і після паузи продовжити рух до самих Карпат.

"Вони хотіли захопити всю Україну, але програли", — наголосив Міллі.

За його словами, не зумівши досягти стратегічних цілей окупанти почали зазнавати поразок на оперативному та тактичному рівнях, у цьому контексті він згадав про нещодавній відступ з Херсона та переміщення російських позицій подалі від міста.

Неабияку роль, за словами Міллі, відіграла воля українців до боротьби на полі бою, яка перевершує бажання росіян воювати.

"На всій лінії фронту завдовжки близько 900 км українці досягали успіху за успіхом", — зазначив генерал.

Нагадаємо, раніше Міллі говорив, що відступ росіян із Херсона поставило російську армію у вкрай невигідне становище, через що зараз для України гарний момент, щоб вести переговори з позиції сили.