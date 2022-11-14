"Знакова перемога для України": Байден розповів, що відбуватиметься на фронті після повернення Херсона

Президент США переконаний, що темпи боїв узимку знизяться

Після втрати контролю над Херсоном, російські окупанти більше не зможуть захопити більше українських земель.

Таку думку озвучив президент США Джо Байден після переговорів із главою Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Великої двадцятки на індонезійському острові Балі.

"Насправді повернення Херсона — це дуже знакова перемога для України, можу хіба що аплодувати хоробрості та мощі Збройних Сил та народу України", — сказав він.

Байден зазначив, що через наближення зими темпи бойових дій знизяться, проте він висловив переконання, що росія виявиться нездатною захопити більше українських земель.

При цьому він наголосив, що ВСУ самі мають вирішувати, яким чином їм вести бойові дії. Крім того, президент США додав, що наразі не можна вести жодних переговорів про Україну без присутності її представників.

Водночас Байден додав, що його країна продовжуватиме надавати підтримку, щоб Україна могла відстоювати свою позицію.

Варто зазначити, що в адміністрації Байдена і раніше прогнозували, що через похолодання темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні помітно знизяться, проте з цим не згодні аналітики американського Інституту вивчення війни. На їхню думку, зараз будь-яка пауза грає на руку росіянам, тому найближчими тижнями інтенсивність боїв лише наростатиме.