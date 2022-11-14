Паузи взимку не буде: військові експерти спрогнозували новий наступ росіян в Україні

Ворог активізується найближчими тижнями

Українські військові продовжують активно зачищати території правого берега Херсонської області та просуваються Луганщиною. Але навіть з успіхами останніх тижнів просування на цьому етапі недостатньо, щоб бути в безпеці від нового наступу росії.

Як зазначають дослідники Інституту вивчення війни (ISW), наполягати на припиненні вогню та переговорах не час. Україні потрібно скористатися імпульсом контрнаступу. За оцінками аналітиків, росіяни не створюють умов для припинення боїв восени та взимку. Навпаки, вони починають наступ у Донецькій області.

Експерти вважають, що російський диктатор владимир путін підвищив командувача вторгненням рф сергія суровікіна і дозволив відступити йому із західної частини Херсонської області за умови захоплення Донецької області. Передбачається, що для цього використовують сили, відведені з Херсона, а також свіжомобілізованих росіян. Саме це може бути ймовірним поясненням підвищеної активності окупантів спочатку під Бахмутом, а з кінця жовтня та біля Вугледару. В іншому варіанті вони безглузді.

Ворог активізуватиметься на Донеччині найближчими тижнями, вважають аналітики. Українські військові будуть у тяжкому становищі і цю частину фронту треба буде посилити. Але експерти вважають, що окупантам не вдасться досягти значних успіхів в оперативному відношенні. Є ймовірність того, що вони зможуть захопити Бахмут, але заплатять за це найвищу ціну.

У Донецькій області крім погано підготовлених мобілізованих діють звичайні частини армії Росії, найманці ЧВК, російські добровольці, ополчення псевдореспублік і чеченські загони. Вважається, що плюсом цього військового попурі може бути кількість сили, але злагодженого ударного угруповання з них не вийде. В Інституті вважають, що суворікіну не вдасться перетворити на силу "здатну вести великомасштабну наступальну механізовану маневрену війну".

Українські військові можуть скористатися бойовою міццю для наступу як на Луганщині, так і в іншому місці. Переслідувати росіян через Дніпро складно з погляду логістики. Українським військовим вдається просуватися на Луганщині і Сили оборони можуть досягти ще більшого успіху при підкріпленні військами із західної Херсонщини.

Припинення або тривале уповільнення бойових дій у найближчі кілька місяців є малоймовірним. Бойові дії, швидше за все, посилюватимуться, а не слабшатимуть у міру зниження температури, йдеться у звіті. Припинення вогню чи пауза до бою, вважають експерти, буде на користь росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мелітополі помітили зняті російські прапори — провели паралелі з Херсоном. Щодо подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області і далі, то форсування Дніпра чекати не варто. Українське командування шукатиме варіант із мінімальною кількістю втрат.