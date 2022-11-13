ЗСУ просуваються не лише на півдні: у Луганській ОВА повідомили хорошу новину

Українські захисники звільнили важливе село на Луганщині

ЗСУ продовжують звільняти українську землю від російських окупантів і добрі новини надходять не лише з південної частини нашої країни, де за тиждень вдалося повернути під контроль 179 населених пунктів, а й на сході.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, українським захисникам вдалося вибити окупантів із села Макіївка, що у Красноріченській громаді Сватівського району.

Повідомляється, що наразі військовослужбовці ЗСУ повністю контролюють населений пункт. Крім того, у Луганській ОВА поділилися коротким відео, яке підтверджує інформацію.

Водночас у Генштабі повідомили, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині значно зменшилась кількість російських військ. Зокрема йдеться про Каховку, Нову Каховку та Таврійськ.

Зазначається, що у зазначених населених пунктах залишається мінімальна кількість окупаційних солдатів, а вулицями рухаються патрулі.

Там також додали, що нарощування угруповання росіян фіксується біля Мелітополя (Запорізька область), а периметром міста споруджуються захисні споруди та фортифікації.

Втім, напередодні місцеві жителі повідомили, що з центральної площі міста, а також з готелю неподалік зникли російські прапори, що було сприйнято як добрий знак, оскільки так само загадково вони зникли і з Херсона незадовго до звільнення.