Катівні росіян, чутки про новий наступ та скільки ще вимикатимуть світло: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на понеділок, 14 листопада, у багатьох пройшла під звуки сирен, і є деякі тривожні новини.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Наступ росії посилиться

Російські наступальні операції в Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, а також сили, виведені із Херсонської області.

ЗСУ мають скористатися поспіхом рф, яка "підганяє" свої війська вести наступальні дії, та продовжити контрнаступ, — для України обставини більш сприятливі для наступу, ніж для росії, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Злочини росіян на звільнених територіях

Після звільнення частини Херсонської області було виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.

"Людей тримали в абсолютно нелюдських умовах, розстрілювалися гуманітарні конвої. Я вже мовчу про десятки майнових злочинів окупантів проти мирного населення", — каже перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Також катівні були у Снігурівці Миколаївської області.

"Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато і вони на один манер: знищення, цькування. Катівня була у районному відділку поліції, потім катівню розмістили в снігурівському ресторані, ми знали про це. Люди, які мешкали там у багатоповерхівках, мусили переїжджати до родичів на інші вулиці, щоб не чули криків", — розповідає начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Відключення світла

У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомляє "Укренерго".

Обмеження щодо постачання електроенергії триватимуть ще тиждень у Києві та семи областях, сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький на телемарафоні.

Теракт в Стамбулі

Вдень 13 листопада на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль у Стамбулі пролунав вибух, — за останніми даними внаслідок нього загинуло шість осіб, ще 81 людина постраждала.

Наразі відомо, що людину, яка заклала бомбу, затримала поліція. Деталі трагедії поки не розголошують. Але сліди теракту нібито ведуть в Сирію.

росія — країна-ізгой

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав росію "країною-ізгоєм" та запропонував план щодо зниження її впливу на світову економіку.

На його думку, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства.

У Словенії перша жінка-президент

У другому турі виборів президента Словенії, що відбувся у неділю, 13 листопада, перемагає безпартійний кандидат, адвокат Наташа Пірц Мусар, яка дотримується лівоцентристських поглядів, — за підсумком підрахунку 99,99% бюлетенів вона набирає 53,86% голосів, у той час як її суперник, колишній глава МЗС, депутат від правоцентристської Словенської демократичної партії Анже Логар — 46,14%.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 264: бої йдуть по всіх напрямках, а на Херсонщині знаходять свідоцтва військових злочинів росіян.