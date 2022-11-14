Війна — день 264: бої йдуть по всіх напрямках, а на Херсонщині знаходять свідоцтва військових злочинів росіян

Оперативно про головне 14 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 264 дні. Українські військовослужбовці викинули росіян із правобережжя Херсонщини, тим самим звільнивши 4,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 170 населених пунктів. Однак там все ще залишається небезпечно, через пошуки залишків російського угруповання, а також безліч вибухонебезпечних предметів. Водночас починає з’являтися інформація і про воєнні злочини, які окупанти робили на захоплених територіях. Тим часом бої продовжуються по всіх напрямках як на півдні, так і на сході України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На Херсонщині на російські міні підірвалися два автомобілі: серед постраждалих 11-річна дитина.

00:00 Харків знову зазнав ракетних ударів.

"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо — промисловий об’єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, про події 11 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 261: українська армія звільнила Херсон".

Інформація за 12 листопада доступна у матеріалі:"Війна — день 262: ЗСУ вже зайшли до Херсона, але бої на правому березі Дніпра продовжуються".

З даними за 13 листопада можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 263: ЗСУ продовжують зачистку правого берега Дніпра та готуються до нового наступу"