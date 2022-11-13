Автомобіль залізничників вибухнув на Херсонщині: є постраждалі

На деокупованих територіях залишилося безліч вибухонебезпечних "сюрпризів" від окупантів

Попри те, що ЗСУ звільнили правобережну частину Херсонської області від російських загарбників, проте перебувати там досі небезпечно. Так 13 листопада стало відомо, що автомобіль зі співробітниками "Укрзалізниці" підірвався на міні.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону новин перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін в автомобілі було шість спеціалістів компанії.

Всі вони зазнали травм, проте, на щастя, обійшлося без загиблих.

Крім того, він повідомив, що за неділю на Херсонщині фахівці оглянули близько трьох гектарів території та виявили на них близько 40 вибухонебезпечних предметів.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення росії окупанти залишили безліч вибухонебезпечних предметів. Це включає в себе як міни, так і боєприпаси, що не розірвалися, і бомби. Іноді це стає причиною травмування чи навіть загибелі мирного населення.

Наприклад, 9 листопада під Чугуєвим (Харківська область) під час виконання дорожніх робіт група працівників дорожньої служби зачепила спецтехнікою протитанкову міну. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці та ще двох відправили до лікарні у тяжкому стані.