Дистанційна небезпека: які вибухонебезпечні сюрпризи від росіян знаходять в Україні (фото, відео)

Міни спрямовані проти людей, які ходять пішки

Вибухова небезпека в Україні найближчим часом не буде приводом для жартів — через вторгнення росії наша країна забруднена різними видами снарядів, що не розірвалися, від авіабомб до фугасів або мін. Останні становлять особливу небезпеку на нещодавно звільнених чи ще окупованих територіях.

Лише за добу на Харківщині знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів, напередодні двоє грибників у лісі підірвалися на мінах. Небезпека може чатувати будь-де. Є такі види, які непомітні. Зустріти вибухонебезпечну знахідку можна не лише на Харківщині, а й на Київщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Сумщині, Черкащині.

Один із небезпечних видів — міни ПФМ-1 або "пелюстки". У нещодавно звільненому Ізюмі ДСНС знаходить їх у траві, біля будинків людей, лікарні. Їх запускали з РСЗВ — один залп несе майже 5 тисяч штук. Візуально вона розміром з підлогу долоні (11,9 * 6, 4 * 2), вага — 80 грамів, половина з цього — вибуховий заряд. Призначено вона проти піхоти.

росія використовує як свої, так і радянські міни-пелюстки

Такі міни розміщуються дистанційно. Крім них за допомогою різних засобів росіяни мінують з відривом мінами ПОМ-2 (міна на парашуті). Вони ще небезпечніші — вражають осколками свого корпусу (висота 18 см, діаметр — 6,3 см). Вибух провокує те, що людина чіпляє один із чотирьох датчиків — нитки типу розтяжок завдовжки 9,5 метрів кожна. Навіть якщо міна не розкрила своїх ніжок або не випустила всі "нитки" — при ударі об землю вона все одно почала працювати в бойовому режимі. Радіус ураження – 16 метрів.

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