Автомобиль железнодорожников взорвался на Херсонщине: есть пострадавшие

На деоккупированных территориях осталось множество взрывоопасных "сюрпризов" от оккупантов

Несмотря на то, что ВСУ освободили правобережную часть Херсонской области от российских захватчиков, однако находиться там все еще опасно. Так 13 ноября стало известно, что автомобиль с сотрудниками "Укрзализныци" подорвался на мине.

Как сообщил в эфире единого марафона новостей первый заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин в автомобиле находилось шесть специалистов компании.

Все они получили травмы, однако, к счастью, обошлось без погибших.

Кроме того, он сообщил, что за воскресенье в Херсонской области специалисты осмотрели около трех гектаров территории и обнаружили на них около 40 взрывоопасных предметов.

Как известно, во время полномасштабного вторжения россии оккупанты оставили множество взрывоопасных предметов. Это включает в себя как мины, так и неразорвавшиеся боеприпасы и бомбы. Иногда это становится причиной травмирования или даже гибели мирного населения.

Например, 9 ноября под Чугуевым (Харьковская область) при выполнении дорожных работ группа работников дорожной службы задела спецтехникой противотанковую мину. В результате взрыва два человека погибли на месте и еще двоих отправили в больницу в тяжелом состоянии.