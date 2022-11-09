В Харьковской области взорвалась группа дорожников: без жертв не обошлось

В результате взрыва два человека погибли, еще двое оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Спецтехника и работники дорожной службы взорвались на мине во время восстановления покрытия в Чугуевском районе Харьковской области. Информацию об инциденте опубликовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграмм-канале, 9 ноября.

По словам главы ОВА, взрыв произошел на деоккупированной территории — на проезжей части у поселка Чкаловское. При выполнении работ спецтехника коснулась противотанковой мины. В результате взрыва два человека погибли, двое получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице.

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Оккупанты заминировали все, что только можно

Синегубов подчеркнул, что минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из ключевых проблем, ведь враг оставил после себя огромные заминированные территории. Пиротехники работают без выходных, благодаря чему удалось обнаружить и уничтожить около 45 тысяч огнеопасных предметов. Продолжительность этого процесса предусмотреть невозможно.

Ранее сообщалось, что во время выполнения полевых работ на российских минах взорвались комбайнер и тракторист. Инцидент также произошел на деоккупированных территориях Харьковской области.

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