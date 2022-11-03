Цена урожая: на Харьковщине комбайнер и тракторист подорвались на российских минах

Даже после деоккупации во многих украинских городах и селах остается риск для жизни

Российские военные, в спешке покидая оккупированные территории, часто оставляют после себя неприятные "сюрпризы" в виде разбросанных или наоборот хорошо спрятанных минных устройств. Несмотря на все усилия украинских саперов, не всю подобные боеприпасы удается обнаружить и ликвидировать вовремя. В результате это становится причиной травмирования или даже гибели мирного населения — как накануне произошло на Харьковщине с двумя работниками аграрной сферы.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки сразу в двух районах области — Чугуевском и Богодуховском — произошли трагедии, виновником которых стала мина. В обеих случаях пострадали люди, задействованные при уборке урожая.

Так, в Александровке, что в Богодуховском районе, комбайнер, занимаясь полевыми работами, не заметил установленное минное устройство. От взаимодействия с тяжелой техникой боеприпас детонировал. 37-летний водитель комбайна выжил, однако из-за полученных ранений его пришлось госпитализировать.

Населенные пункты, где произошли несчастные случаи

Не настолько повезло трактористу в селе Граково Чугуевского района. К сожалению, при взрыве мины 45-летний мужчина погиб, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Стоит отметить, что саперы продолжают расчистку и разминирование деоккупированной Харьковщины. Только за сутки специалистами было ликвидировано 754 взрывоопасных предмета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве в Тростянце Сумской области, при котором пострадали работники энергетической сферы. Пострадавшее от наезда на мину авто разворотило полностью.